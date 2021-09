Bernardo Bellotto, il Ronaldo dei pittori, riunito a Londra dopo 250 anni

Tra Arcadia e Verismo

L'effetto è alla fine piacevole: in poco tempo, al massimo 30 minuti, si impara tutto quello che c'è da sapere su un “pezzo” di vita e di arte di Bellotto, le cui opere si prestano anche a una lettura storicistica e letteraria: nelle cinque vedute si percepisce una pesante influenza dell'Arcadia, con i paesaggi bucolici e i pastori, un tema del tardo barocco italiano, ma allo stesso tempo, con la sua pittura fotografica e la sua meticolosa precisione, come l'incredibile dettaglio dei soldati di ronda in cima alla torre, dipinti usando solo due puntini di colore, Bellotto anticipa di un secolo Giovanni Verga. Il suo è un verismo in pittura ante-litteram: il committente è un re, ma il sovrano nelle tele non appare mai, mentre in primo piano c'è il popolo (contadini, soldati, donne, operai); quello stesso strato sociale che lo scrittore siciliano analizzerà come un entomologo e il medesimo popolo che in quegli anni si sta trasferendo nelle città, dove inizia la Rivoluzione Industriale, e diventerà il proletariato di Karl Marx.

Un uomo del ’700, baciato dalla Storia

Anche se anticipa fenomeni futuri, Bellotto è e rimane un uomo del ‘700, non solo come anagrafe (1722-1780), ma anche come approccio. La sua è una pittura tipicamente illuminista: la luce della ragione illumina ogni angolo delle tele, rivelando ogni dettaglio. La sua parabola si consuma tutta nel secolo dei lumi: muore mentre stanno fermentando i semi della Rivoluzione Francese, che metterà fine a quell'Ancien Regime che lo ha arricchito. La Storia gli risparmia pietosamente anche il dramma della fine della Repubblica Serenissima, dopo sei secoli: nel 1797 Napoleone conquisterà Venezia e costringerà un altro concittadino di Bellotto, Ugo Foscolo, a scappare all'estero, ma senza la stessa fortuna (morirà proprio a Londra povero e malato). Alla fine, più che la tecnica sopraffina, è stato il calendario la sua vera fortuna. Con l'invenzione della fotografia, i “pittor di vedute” furono spazzati via: fosse nato qualche decennio dopo, Bellotto sarebbe stato un disoccupato. E il mondo non avrebbe goduto dei suoi capolavori. A proposito della tecnologia che distrugge posti di lavoro.

Bernardo Bellotto, The Konigstein Views Reunited (I panorami di Konigstein riuniti), National Gallery di Londra, fino al 31 ottobre 2021