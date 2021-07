Bernardo candidato sindaco a Milano, chi è il pediatra che sfiderà Sala

2' di lettura

Il centrodestra ha scelto dunque dopo una lunga trattativa Luca Bernardo per la sfida alle Comunali di Milano del prossimo autunno. Primario di pediatria al Fatebenefratelli, Bernardo sarà l’avversario di Beppe Sala in una competizione che, nella sua prima uscita quasi ufficiale alla firma dei referendum per la Lega a Milano, ha assicurato sarà «mai urlata». Toni garbati quelli del pediatra che ha già lanciato il guanto della sfida: «Io corro per vincere».

Classe 1967, Bernardo si è laureato in medicina presso la Statale di Milano, specializzandosi in pediatria e neonatologia. Dal 2005 è direttore del Dipartimento di medicina dell'infanzia e dell'età evolutiva del Fatebenefratelli-Sacco-Buzzi di Milano e professore di pediatria direttore di Casa Pediatrica. Da sempre attivo nel campo del sociale, nel 2008 fonda il Centro Disagi Adolescenziali del Fatebenefratelli a Milano, primo in Italia a occuparsi del cyberbullismo e le attività illegali in Rete.

Tra il 2012 e il 2016 è stato Consigliere del ministro per le Politiche agricole in materia di Educazione alimentare per l’Expo 2015, mentre dal 2013 fa parte del Gruppo di approfondimento tecnico per il riordino del sistema sanitario regionale. Nel 2011 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro militare dal Comando Esercito Lombardia per l’impegno di responsabile nazionale presso il Miur per il disagio giovanile e il bullismo. Sempre nello stesso anno ha ottenuto il Pride Miami’s Children Hospital. Nel 2015 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana.

Quella di oggi non è la sua prima corsa per Palazzo Marino: già nel 2006 era stato candidato come consigliere comunale nella lista civica di Letizia Moratti, ricevendo 200 preferenze. Suo fratello è l’ex deputato di Forza Italia (e poi del Nuovo Centrodestra) Maurizio, ora passato al Pd. «Sala è stato un bravo sindaco, è una brava persona, l’ho conosciuto. Su molte cose la pensiamo in maniera diversa. Per il resto lo ritengo un gran signore», ha precisato nella sua prima uscita da quasi candidato a Milano lo scorso sabato. Ora però «dobbiamo riaccendere la luce su Milano e guardare al futuro».