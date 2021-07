Bernardo Mattarella: «Per sfruttare al meglio i fondi Ue deve migliorare la qualità della Pa»

6' di lettura

L’appartamento di Bernardo Mattarella e della sua famiglia è in un elegante comprensorio di Monte Mario. La quiete di un mezzogiorno di prima estate si sovrappone al perturbante ricordo dei colpi di pistola e di mitra dell’assalto delle Brigate Rosse ad Aldo Moro nella vicina Via Fani, nel rincorrersi fra le epoche che a Roma – fra pensiero e memoria – si incarnano sempre in un eterno presente. «Nel 1978 avevo solo undici anni – ricorda Mattarella – ma ho ancora bene in mente le foto in bianco e nero scattate dai fotografi alla signora Eleonora, la moglie del presidente della Democrazia Cristiana, sul balcone a un piano basso del loro condominio di Via del Forte Trionfale e pubblicate sui giornali della sera, in quei giorni drammatici per la nostra storia».

A Roma Nord le cicale danno un senso di prima campagna, che non stona in mezzo alle palazzine abitate fin dagli anni 60 dalla borghesia degli studi professionali e della pubblica amministrazione, della giustizia e dei ministeri che, in questa città, compongono un corpo indistinto. La luce, quest’oggi, è la luce del Sud e del Mediterraneo. Non una nuvola è nel cielo. Bernardo Mattarella è l’amministratore delegato del Mediocredito Centrale, una delle principali istituzioni finanziarie pubbliche.

Loading...

Diagolo incessante tra l’Italia e il Mezzogiorno

La tavola è preparata sulla terrazza di casa. Tutto nella sua abitazione – dal punto di vista estetico e dei sapori, dei profumi e degli affetti, delle cose dette e delle cose non dette – compone un dialogo silenzioso ma incessante fra la capitale e Palermo, l’Italia e il Mezzogiorno, la convivialità romana e l’insularità dell’anima, la modernità dell’economia e del diritto e l’antica serenità delle radici. La presenza gentile della moglie – Claudia Palazzolo, palermitana, si sono conosciuti a Erice, hanno un figlio, Enrico, al secondo anno di Economia alla Luiss – è ovunque.

«Va bene, per iniziare, questo Salealto di Cusumano? Arriva da Ficuzza, in provincia di Palermo, sulla Piana degli Albanesi. È un vino bianco, da servire freddo, fatto con tre uve siciliane: Insolia, Grillo e Zibibbo», dice Bernardo porgendomi il calice. Altroché se va bene. Fresco è perfetto. In un pranzo incentrato sulla tradizione culinaria siciliana, il Salealto accompagna delle polpettine di melanzane.

La “dinastia” Mattarella

Bernardo è cresciuto nel quartiere Prati, dove ha frequentato, dalle elementari al liceo classico, un istituto privato gestito da una congregazione religiosa straniera, i Christian Brothers of Ireland. Mentre beviamo il Salealto, lui esprime la geometrica precisione che si ritrova negli intrecci delle pagine di Federico De Roberto e di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in cui i nomi e i luoghi ricostruiscono identità personali e destini familiari: «Mio padre Nino è un avvocato di diritto del lavoro. Ha insegnato prima all’università di Macerata e poi alla Sapienza. Mio nonno Bernardo, che già era stato membro dell’Assemblea costituente fra il 1946 e il 1948, insieme alla moglie Maria Buccellato si trasferì definitivamente da Palermo a Roma negli anni 50 per fare prima il ministro della Marina mercantile e, poi, il ministro dei Trasporti, del Commercio con l’estero e delle Poste. Mio padre e sua sorella Marinella, crescendo, scelsero di rimanere a Roma. Invece, i loro fratelli Piersanti e Sergio decisero, da giovani, di tornare a Palermo. Mia madre Mariuccia, per lungo tempo, è stata a casa e poi ha lavorato come impiegata al Cnr. Si sposò giovanissima e, come succedeva a tante ragazze di allora, non frequentò l’università. Lei appartiene alla famiglia degli Ziino. Suo bisnonno, Ottavio Ziino, era l’avvocato della dinastia dei Florio. Un giorno, dopo un negoziato andato a buon fine, il vecchio Vincenzo Florio gli diede una busta chiusa. Come si usava allora, Ottavio Ziino non la aprì di fronte al suo cliente. Arrivato a casa, scoprì che il compenso era così spropositato da potersi costruire un palazzo nel cuore di Palermo, vicino a quella che oggi è Piazza Politeama».

Sulla tavola, i piatti sono in ceramica di Caltagirone e di Erice. Il primo è una pasta con l’uovo di tonno, che riesce a essere insieme delicata e dal sapore forte: «Ho un pusher che me lo manda da Marzamemi», scherza. E aggiunge: «L’uovo di tonno va sminuzzato dentro l’olio. Questo va fatto al buio. E, al buio, va lasciato riposare, perché sennò si ossida».