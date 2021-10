Bernasconi: «Dopo i Pandora Papers le banche non aprano conti alle società-scudo»

Le banche di tutto il mondo, facendo uso del loro senso di responsabilità e autodisciplina, prendano una decisione autonoma: non aprano più conti a società “bucalettere”. Possono farlo. Devono farlo. Tutti dicono che queste società sono legali ma la domanda è: tutto questo è sostenibile? È conforme ai 17 obiettivi globali della sostenibilità delle Nazioni Unite varati nel 2015? Cambiamo un po' il paradigma.

Però le società continuano a proliferare...

Perché il mercato le richiede. Ma bisogna chiudere i rubinetti, altrimenti ogni due tre anni ci sarà uno scandalo come i Pandora Papers.

E la Svizzera resta centrale in tutto questo meccanismo.

La gestione delle società “bucalettere” resta in Svizzera perché la Svizzera è ancora leader nella gestione di patrimoni, specialmente esteri. Molti clienti domandano ancora questi montaggi societari. La banca accetta i depositi e un gruppo di professionisti organizza il montaggio in maniera che il titolare del conto invece di essere una persona fisica sia una società in un paradiso fiscale. È vero che per legge la banca deve conoscere il nome dell’avente diritto economico - e le banche lo conoscono perché stanno osservando le normative - ma intanto si utilizzano queste società come schermo per nascondere qualcosa. Cosa? Le risposte sono multiformi.