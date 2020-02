Bernie Madoff chiede di uscire dal carcere per motivi di salute

Secondo i documenti medici resi noti dal Bureau of Prisons Madoff avrebbe meno di 18 mesi di vita. Un medico in carcere nella Prigione Federale di Butner, in North Carolina, gli ha diagnosticato una malattia renale allo stadio finale, l'ipertensione, l'ipertiroidismo e una patologia cardiovascolare. Secondo il Bureau of Prisons le condizioni di salute del detenuto Madoff rientrano nei criteri previsti dalla normativa americana per il rilascio per motivi umanitari o compassionevoli. Ma a dicembre l'ufficio ha rigettato la richiesta. «Le sue condizioni sono considerate terminali con una aspettativa di vita di meno di 18 mesi>, ha scritto nella lettera di rifiuto della domanda Ken Hile, responsabile del Bureau. «Tuttavia, il signor Madoff è responsabile della perdita da parte degli investitori di oltre 13 miliardi di dollari. Alla luce della natura e delle circostanze dei suoi reati, il suo rilascio in questo momento potrebbe minimizzare la severità delle offese». Il Bureau of Prisons ha approvato solo il 6% delle 5.400 richieste di rilascio anticipato per motivi umanitari ricevute tra il 2013 e il 2017.



Ora Madoff ci riprova con il Tribunale di New York. Al Washington Post il finanziere ha detto che si è pentito per quanto ha fatto, e che la morte del figlio lo ha punito più di quanto non abbia fatto il carcere. Ha riconosciuto di essere responsabile dei crimini commessi e di aver creato danni a tante persone con le quali si scusa. «La mia attività è stata perfettamente legale per 36 anni, a un certo punto ho fatto un errore e non ho realizzato in quel momento che non sarei riuscito più a venirne fuori. Certo non era mia intenzione di creare tutti questi problemi a così tante persone. Non c'è stato un solo giorno da quando sono in carcere che non mi sono sentito in colpa per il dolore che ho causato alle vittime e alla mia famiglia», ha detto. «Sapete che ho perso entrambi i miei figli, mia moglie non sta bene. È una cosa orribile. Io ero così vicino alla famiglia. Ho commesso un terribile errore. Soffro e continuerò a soffrire anche se uscirò fuori. Ma l'unica speranza è quella di poter incontrare mio nipote e tentare di spiegare come si sono verificati i miei problemi».



Il finanziere ha detto al giornale che ha collaborato con gli inquirenti per recuperare più denaro possibile in modo da risarcire gli investitori truffati. Circa 14,3 miliardi sono stati recuperati, e almeno 12,9 miliardi sono stati distribuiti tra gli investitori, secondo lui.

«Io sono un malato terminale - ha concluso - non c'è una cura per la mia malattia e francamente credo di aver sofferto abbastanza».

