Bernie Sanders in fuga per la nomination democratica, un socialista per la Casa Bianca

6' di lettura

NEW YORK - Bernie Sanders è in fuga di dieci punti nei sondaggi su base nazionale per conquistare la nomination democratica alle elezioni presidenziali del 3 novembre. E negli ultimi caucuses in Nevada il senatore del Vermont ha distanziato di oltre 20 punti percentuali Joe Biden, in testa nei sondaggi fino a gennaio.

Il K.O. a Biden

Il giorno dopo alcuni giornali parlano di “knock out”. Il colpo decisivo che ha mandato al tappeto il vice presidente di Obama, che era il candidato dell'establishment democratico. Le sue ambizioni di arrivare a sfidare Trump che sembrano ormai destinate a sfumare. In Nevada Sanders ha riportato il 46,8% dei consensi, Biden il 20,4%. Il giovane emergente moderato Pete Buttigieg si è fermato al 13,9%, Elizabeth Warren al 9,8% e Amy Klobuchar, l'altra candidata moderata, è scesa addirittura al 4,2%.

Primo nella conta dei delegati

Nella conta dei delegati per il congresso nazionale Sanders è in testa con 35 delegati, seguito da Buttigieg con 24 e Biden con 10. La vittoria in Nevada per il vecchio senatore del Vermont segue quella del New Hampshire, e il buon risultato nell'Iowa. Tre stati su tre.

Favorito per il Super Martedì

I sondaggi danno vincente Sanders anche nelle primarie in South Carolina sabato prossimo – dove aveva perso malamente nelle primarie del 2016 - e soprattutto nel Supermartedì del 3 marzo, quando si voterà in 15 stati, tra cui California e Texas gli stati più popolosi che mettono in palio un terzo dei quattromila delegati che alla convention democratica di luglio in Wisconsin sceglieranno ufficialmente il candidato che sfiderà Trump per la Casa Bianca.

I moderati divisi e deboli

Il fronte moderato dei democratici è debole al momento, diviso tra troppi candidati: Biden, Buttigieg, Klobuchar. E rischia di esserlo ancora di più con la discesa in campo di Michael Bloomberg tra due settimane nel Super Tuesday.