Berrettini vince per la seconda volta di seguito il torneo del Queen’s

Matteo Berrettini si conferma campione al Queen’s. Il tennista azzurro fa suo per la seconda volta consecutiva il torneo londinese, che si disputa su campi in erba, battendo in finale il serbo Filip Krajanovic, numero 48 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e 34’ di gioco.

Per il giocatore romano si tratta del quarto titolo in carriera raccolto sull’erba, il settimo complessivo. Dal suo rientro dopo l’operazione alla mano, che lo ha tenuto fuori tre mesi, Berrettini ha infilato la nona vittoria consecutiva.

«Troppe emozioni adesso, l’ultima cosa che mi sarei aspettato era tornare a vincere al Queen’s. Non voglio piangere, ma gran parte di questo lavoro è merito del mio team lo dedico a loro». Così Matteo Berrettini, commosso mentre stringe la grande coppa del torneo londinese che ha conquistato per la seconda volta di fila. «Dopo la lunga assenza ho ripreso a giocare a Stoccarda e non mi sentivo al meglio, però ho vinto. Sono italiano, ci lamentiamo sempre... ma ora non mi lamento più - ha proseguito il n.1 azzurro -. Poi non avrei mai creduto di ripetermi anche qui, in questo grande torneo».