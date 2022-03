Bertazzo, ceo di Atlantia: «Dopo Aspi la svolta: pronti a investire 10 miliardi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Lo scenario di guerra preoccupa ma per ora non fa cambiare i piani. Atlantia è pronta a mettere sul piatto 10 miliardi di euro al 2024, di cui 5 miliardi per la crescita esterna e altri 5 come investimenti operativi delle partecipate. A spiegare i numeri e le strategie della holding infrastrutturale, che in portafoglio conta aeroporti, autostrade e asset funzionali alla digitalizzazione della mobilità, è Carlo Bertazzo, ceo della compagnia, che in questo colloquio con Il Sole 24 Ore svela le priorità...