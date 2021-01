Bertelli: il lusso vede la ripresa, Prada investe 100 milioni l’anno Accelerazione post Covid-19 fatturato da 3 a 5 miliardi entro quattro, cinque anni. «Continueremo ad acquisire fabbriche. Non c'interessa assorbire anche dei marchi». di Silvia Pieraccini

Prada. La sede della società fondata da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada a Valvigna (Arezzo)

Ha il rammarico di non poter viaggiare nel mondo a causa della pandemia. Quest’anno non andrà neppure a Auckland, in Nuova Zelanda, dove la “sua” barca sta gareggiando nell’America's Cup. Ma Patrizio Bertelli, azionista e amministratore delegato di Prada, il gruppo del lusso creato con la moglie Miuccia che oggi ha 22 fabbriche, più di 600 negozi e impiega 14mila persone, non è certo il tipo che si fa “fermare” dal virus. Dal suo ufficio di Valvigna, a due passi da Arezzo (dov’è nato), progetta, programma, dispone e commenta col piglio di sempre: «Matteo (Renzi) è un amico che dice cose giuste nei modi sbagliati»; «Al sistema industriale italiano non interessa che governo ci sia ma cosa fa per le imprese e per i lavoratori». E sul settore della moda, in cui opera da mezzo secolo, Bertelli prevede: «Tra vent’anni il mercato del lusso sarà ancora più grande di oggi».

Patrizio Bertelli (Credit B Lacombe)

Signor Bertelli, ora il vaccino c’è. Per il lusso si avvicina la normalità?

No, ancora no. Il vaccino serve a non farti morire, ma non uccide il virus. Dovremo ancora continuare a portare la mascherina, fino a quando non arriveremo a un’immunità di gregge. A livello produttivo non cambia molto. A livello di mercato il problema è soprattutto l’Europa: in questo momento abbiamo 144 negozi chiusi, è chiaro che mancano i ricavi.

Quando ripartirà il settore?

Tutto dipenderà dal mese di marzo: a quel punto finiranno i lockdown pesanti in corso in Germania, Svizzera, Austria, Francia, Inghilterra e anche in Svezia, cambierà la stagione e ci potranno essere segnali positivi. Marzo sarà un mese fondamentale.

Anche lei prevede il boom del fashion post-Covid?

Io sono fiducioso sulla ripresa di tutti i settori quando ci sentiremo di nuov0 liberi e riprenderemo le vecchie abitudini.

Com’è successo in Cina, dove anche Prada sta crescendo?

A Pechino hanno chiuso le strade e in un giorno hanno fatto 1 milione di tamponi e arginato il virus. Io questa la chiamo democrazia organizzata, non regime. La Cina è un Paese giovane che vuole godere di tutti gli aspetti del consumismo. Non si possono fare confronti con altri, non ci sono buoni e cattivi.