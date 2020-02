Visco: l’economia ristagna da un anno, ai rischi si aggiunge il coronavirus. Gualtieri: recupero nel primo semestre 2020

12:49 Visco, positiva la riduzione dei titoli di Stato dai bilanci

Negli ultimi mesi, con il miglioramento delle condizioni di mercato - osserva il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco al congresso Assiom-Forex - le banche hanno ridotto la consistenza dei titoli di Stato nei propri bilanci; alla fine di dicembre, al netto di quelli detenuti dalla Cassa Depositi e Prestiti, essa ammontava a 313 miliardi, il 9,8 per cento del totale delle attività; aveva raggiunto il picco di 403 miliardi all'inizio del 2015. Dallo scorso maggio, in particolare, gli intermediari hanno effettuato vendite nette per quasi 40 miliardi. Trova conferma la capacità delle banche di agire in controtendenza rispetto al mercato. Visco osserva poi che nei primi nove mesi del 2019 la redditività delle banche è aumentata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al netto delle componenti straordinarie il Roe è salito in media dal 5,8 al 6,6 per cento, anche se è ancora inferiore al costo del capitale di rischio. Continua a rafforzarsi la base patrimoniale: a settembre il coefficiente relativo al capitale di migliore qualità (Cet1 ratio) si è attestato in media al 13,6 per cento, contro il 13,3 della fine del 2018.