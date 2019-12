BeSight, come funziona la nuova piattaforma digitale per le Pmi della moda

«Kelly dice da molto tempo che dobbiamo capire che la tecnologia è da anni il nostro compagno di viaggio – aggiunge Ruscica –. Cammineremo sempre più vicini: vale per le persone e per le aziende. Per questo ci vuole un'infrastruttura hardware e software integrata e condivisa, studiata e costantemente rivista e testata in base alle esigenze delle aziende».

Obiettivo aziende con fatturato sotto i 200 milioni

Altea Federation lavora da sempre con imprese di ogni settore, dalla finanza e all'automotive, dalla gdo alla moda, e il 75-80% dei clienti sono Pmi. «Le aziende con fatturato al di sotto dei 200 milioni, parlo per esperienza, faticano a trovare sul mercato piattaforme IT stabili, sicure e veloci – aggiunge Marenzi –.Con BeSight desideriamo colmare questo importante gap, attraverso una platform aperta, digitale e digitalizzante. Un nuovo e unico framework, capace di comunicare in maniera nativa con tutti gli elementi che compongono la catena del valore, supportando le organizzazioni nella creazione di nuovi modelli di business».

Le fasi di lancio e sviluppo

Il presidente e ceo di Herno dice che con Andrea Ruscica hanno individuato una vera e propria opportunità di business; il 2020 sarà un anno di semina, i due soci (al 50%) l’hanno messo in conto. Poi inizierà il raccolto, anche perché BeSight non si rivolgerà solo ad aziende del tessile-moda (benché l’offerta si chiami proprio IT Collection, nome che in qualche modo fa pensare ai ritmi e ai riti del fashion).

«So bene, da ingegnere e da presidente di Altea, che la tecnologia può spaventare e che a volte le barriere più difficili da superare sono culturali, ancora prima che economiche – racconta Ruscica –. Si pensa alla tecnologia come un modo per risolvere un problema esistente, non come un mezzo per creare nuove opportunità. In Italia le resistenze, fino a cinque anni fa, erano maggiori che altrove. Ma le cose sono cambiate e anche per questo è il momento per lanciare una newco come BeSight».

La IT Collection parte con la versione BeSight Now, un primo rilascio di un percorso di più ampio respiro che prenderà forma nel corso del 2020. «Mi rivolgo ora agli IT manager: vogliamo essere la soluzione migliore tra gli Erp dedicati alla moda – conclude Andrea Ruscica –. La differenza la faranno la fase di analisi del fabbisogno di un’azienda e poi l’assistenza, anche questa bespoke».