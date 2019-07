Besseghini: «Ampliare a 2,2 milioni le famiglie con agevolazioni su gas e elettricità» Nella relazione annuale chiede norme ad hoc per estendere il bonus energia Un decreto anche per una fase transitoria dopo la fine della maggiori tutela. Rifiuti e acqua: servono regole ad hoc per incentivare l'innovazione di Laura Serafini

Bollette: da luglio cala il prezzo del gas (-6,9%), ma sale l’elettricità (+1,9%)

Una norma per rendere un automatismo l’accesso delle famiglie in difficoltà al bonus sulle tariffe per energia elettrica, gas e acqua ampliando la platea dei nuclei che lo utilizzano da 800mila attuali (36%) a 2,2 milioni. La richiesta, contenuta in una segnalazione inviata dall'Autorità per l'energia nei giorni scorsi al Parlamento, è stata rilanciata dal presidente Stefano Besseghini nella sua prima relazione annuale.

L’automatismo non avrebbe costi aggiuntivi

L’automatismo sarebbe reso possibile consentendo «l'efficiente scambio telematico tra la banca dati Inps e quella del sistema informativo integrato». L'operazione non avrebbe costi aggiuntivi, perchè un accantonamento è già previsto per il gas, mentre per l'energia elettrica l'aggravio in bolletta sarebbe molto contenuto.



Una fase transitoria per la maggior tutela

Sempre in tema di tutela dei consumatori, al centro di una interazione con in gestori dei servizi e loro stessi «indicatori di qualità», Besseghini si è soffermato sul tema del superamento del meccanismo della tutela del prezzo dell'energia, prevista per il luglio 2020. A quella data, ha detto, «potrebbe presentarsi una situazione non ottimale» anche se «è altrettanto evidente che l'eventuale ulteriore rinvio della scadenza presenterebbe un elemento di incertezza che farebbe venire meno il carattere cogente delle diverse azioni». Anche in questo caso la proposta dell’Autorità è un intervento normativo che introduca, a partire dal 2020, una fase transitoria per agevolare la scelta dei consumatori che a quelle data ancora non avranno esercitato il passaggio al mercato libero. Non si tratta di un nuovo rinvio, ma dell’avvio di un processo graduale. A questo proposito dopo l'estate l’Autorità avvierà una consultazione per individuare le modalità per affrontare questa fase.

