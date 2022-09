Gas: dal Tap 9,5 miliardi di metri cubi, 12 nel 2023

«I grandi contributori di gas prima della crisi erano Russia, Algeria e una parte della Norvegia e il Tap. Tutto questo è dovuto cambiare, oltre all'Algeria anche la Norvegia quest'anno arriverà già a 4 miliardi. Poi si sono aperti capitoli da zero come Egitto, Qatar, Nigeria, Angola, Congo, Indonesia e Mozambico. Servono però rigassificatori, che oggi sono completamente saturi visto che sul 2022 avremo già 10 miliardi addizionali di gas che nel 2023 diventeranno 17,6 miliardi, di cui 7 da Lng che devono trovare posizionamento», ha aggiunto Descalzi.

Donnarumma (Terna): è ora di investire in rinnovabili

«Se vogliamo veramente fare un passo in avanti e dare una risposta concreta alle problematiche del caro energia e della sicurezza energetica, cercando di renderci indipendenti dal gas, serve un massiccio programma di investimenti in rinnovabili e accumuli: non possiamo tergiversare ulteriormente», ha commentato l'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, intervenendo all'Italian Energy Summit.

«Coerentemente con il suo ruolo di regista del sistema elettrico nazionale, oltre a investire 18 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per sviluppare la rete e abilitare le fonti rinnovabili, Terna ha da tempo evidenziato la necessità di promuovere lo sviluppo di capacità di accumulo di grande taglia, fondamentale per accumulare grandi volumi di energia nelle ore centrali della giornata, quando la produzione del fotovoltaico è strutturalmente sovrabbondante, per restituirla soprattutto nelle ore serali e notturne. Per realizzare gli accumuli previsti dal PNIEC al 2030 si può stimare un investimento complessivo necessario pari a circa 15 miliardi di euro che porterà un duplice beneficio: da un lato avrà un impatto positivo sul PIL pari a oltre 40 miliardi di euro; dall'altro, grazie agli accumuli, sarà possibile immettere in rete circa 16 terawattora all'anno di energia rinnovabile che altrimenti sarebbe “tagliata” e sostituita da produzione a gas, con un costo addizionale di oltre 2 miliardi di euro all'anno. Negli ultimi dieci anni, tuttavia, gli investimenti in questo comparto sono stati insufficienti», ha aggiunto il manager.

Rinnovabili e accumuli consentiranno dunque un'importante riduzione della bolletta: «Se già oggi il prezzo dell'energia elettrica fosse dipendente solo dal costo industriale delle fonti rinnovabili e non – come oggi accade – ancorato al costo della produzione a gas, il prezzo di riferimento della componente energia della bolletta dell'ultimo trimestre sarebbe inferiore di quasi il 90%», ha concluso Donnarumma.

Merli (Erg): Europa può diventare prima per rinnovabili

«La situazione sul fronte energetico è drammatica ma l'Europa ha una straordinaria opportunità: diventare il primo continente a trazione rinnovabile nei prossimi 5-10 anni. Solare ed eolico potrebbero sostituire il gas». Così Paolo Merli, ad di Erg, è intervenuto durante l'Italian Energy Summit. Questo, ha spiegato, è un «momento unico per l'Italia e per l'Europa, che è la vittima di questa situazione geopolitica. Lo dimostrano le valute, con euro e sterlina svalutate del 20% contro il dollaro. In Italia siamo in una fase di transizione democratica che però rallenta la transizione energetica». «Ci auguriamo che il nuovo Governo prenda posto rapidamente, scelga figure credibili nei ministeri chiave e si metta subito al lavoro perché ci sono elementi di grande difficoltà da risolvere. In ogni caso, il fatto che la tematica energetica sia sul tavolo europeo mi tranquillizza di più», ha fatto notare Merli.