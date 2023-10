Best Western lancia i voucher con rivendita certificata su blockchain

Ascolta la versione audio dell'articolo

Best Western Hotels Italia, gruppo alberghiero con 170 hotel in 100 destinazioni in Italia, lancia i voucher prepagati rivendibili attraverso un processo certificato su blockchain. Il risultato è possibile grazie a una partnership con Takyon, start up italiana fondata da un gruppo di laureati under 30. Be-Tak (Transferable Accommodation Key) è una prenotazione applicata ai voucher prepagati, per una o due notti a data aperta, per soggiornare negli hotel italiani del gruppo. Be-Tak può essere rivenduto dal cliente attraversog la piattaforma Takyon. Il processo è certificato su blockachain.

Takyon ha già introdotto sul mercato della Tariffa Rivendibile, che trasforma le prenotazioni dei servizi turistici in beni digitali. Con la tariffa rivendibile, Takyon offre una soluzione alla questione del rimborso, perché normalmente la tariffa non rimborsabile penalizza l’utente, mentre quella rimborsabile non dà all’hotel la garanzia di incassare fino al checkout. I consumatori possono scegliere se fare la compravendita in euro oppure con un wallet, in futuro anche in cripritovalute. Con questa nuova soluzione,Be-Tak, «stiamo creando un nuovo standard delle prenotazioni e collaborare con un partner di questo calibro conferma che la nostra soluzione basata su tecnologia blockchain è pronta per un’adozione sempre più massiva. Stiamo proseguendo a passo spedito nella sfida di cambiare le regole del gioco, creando un nuovo mercato nel quale è possibile rivendere le prenotazioni, oggi quelle alberghiere, domani tutte: treni, aerei, crociere, traghetti e pacchetti turistici» spiega Antonio Picozzi, ceo di Takyon, fondata un anno fa.

L’opportunità è stata colta da Best Western. «L’innovazione è nel Dna di Bwh Hotels Italia: per questa ragione abbiamo colto l’opportunità che Takyon ci offre nel testare una nuova modalità di prenotazione. Cerchiamo costantemente soluzioni al servizio dei nostri ospiti che sappiano valorizzarne l’esperienza anche in ambito digitale» spiega Stefano Lombardi, Director of Dev & Digital Ecosystem.

Bwh Hotels è presente in oltre 100 paesi con 4.300 strutture. In Italia, dove approda nel 1982, conta oggi 170 strutture. Al gruppo fanno capo i brand: Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection, SureStay Hotel Group. Bwh Hotels Italia, è costituita in forma di società cooperativa, i cui soci sono albergatori, e conta su uno staff di 80 persone nella sede centrale di Milano e su tutto il territorio italiano.