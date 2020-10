Bettoja, oltre un secolo di storia negli hotel

Gli interventi più delicati riguardano proprio l’Hotel Mediterraneo, dove stava proseguendo il ciclo di restauri vincolato dalla Sovrintendenza per i Beni culturali. «Si tratta di uno dei più completi esempi di Art Déco italiani – ci tiene a precisare il presidente - e qui stavamo finendo il restauro delle applique delle scale affidato ad artigiani e restauratori di grande valore. Un altro intervento in programma era quello di riportare il banco ricevimento a come era negli anni Trenta, con la ricostruzione di due pilastri e la demolizione del soppalco. «Avevamo previsto un budget di interventi da un milione di euro, che è saltato». Durante il lockdown è rimasto aperto il Massimo d’Azeglio, mentre l’Atlantico e il Mediterraneo sono stati chiusi.

Vocazione cinematografica

La crisi, però, ha permesso di esplorare nuove strade per la messa a reddito delle proprietà alberghiere. Il Mediterraneo è molto richiesto dal mondo del cinema e della tv come location per la bellezza degli spazi e il contesto d’epoca. Se di recente è stato il set per le riprese di film come Baby o The Young Pope, la vocazione di set ha conosciuto un ulteriore sviluppo. «Abbiamo affittato per un mese e mezzo circa l’Hotel Mediterraneo ad una produzione cinematografica internazionale – annuncia Bettoja -. Un albergo intero perché così il team riesce a creare una sorta di safe zone che consente l'ingresso soltanto a chi vi soggiorna».

Anche l’Hotel Massimo D'Azeglio è stato oggetto di una richiesta curiosa da parte di una casa di produzione che ha chiesto di affittare i bagni. Un trend che in futuro potrebbe permettere di vedere come fonte di guadagno spazi finora impensati per la messa a reddito. Note di colore a parte, «le prospettive in termini di prenotazioni non sono molto buone. All’inizio della pandemia – spiega l’albergatore - ritenevamo che a settembre i numeri sarebbero tornati ai livelli tradizionali, invece la stagione autunnale ha registrato un piccolo incremento di occupazione, ma siamo ben lontani dai livelli di normalità e la primavera prossima potrebbe essere solo l’inizio di una ripresa».

Anche per l’Hotel Nord Nuova Roma, rimasto chiuso fino a settembre e poi riaperto, l’occupazione «è ancora contenuta, parliamo di un 20% - dice -.In questo frangente non ci avventuriamo in investimenti e speriamo che la cassa integrazione venga protratta».

Per le sale riunioni c’è stata una lieve ripresa, ma ci sono ancora forti difficoltà e – nota insolita - la richiesta di sale da parte delle scuole ha portato un istituto internazionale ad informarsi per affittarne alcune da utilizzare come aule. «Il fatturato del 2020 – stima Bettoja – vedrà un calo del 70- 80%, considerando che normalmente ospitiamo un 80% di clientela straniera e un 20% di clienti italiani».