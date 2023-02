Beyoncé e Jay Z coppia da record: patrimonio da 1,8 miliardi $

Ascolta la versione audio dell'articolo

Jay Z e Beyoncé - la popstar che ha appena celebrato la conquista di 32 statuette dei Grammy Awards - sono una coppia di successo della musica e dell’imprenditoria americana con un patrimonio netto combinato di 1,8 miliardi di dollari secondo le stime di Celebrity Net Worth. Hanno raggiunto per la prima volta il miliardo di dollari nel luglio 2014.



È una delle 10 coppie di celebrità più ricche del mondo. Hanno un reddito più elevato di coppie come Tom Brady e Gisele Bundchen e David e Victoria Beckham. Beyoncé sfoggia una fede nuziale da 5 milioni di dollari firmata Lorraine Schwartz. Jay-Z ha venduto più di 100 milioni di dischi, mentre sua moglie ne ha venduti altrettanti, senza contare i 60 milioni venduti come membro delle Destiny’s Child. Beyoncé e Jay Z sono stati inseriti nella lista delle 100 persone più influenti del 2006 del Time Magazine come la coppia più potente.

Beyoncé e Jay-Z si sono incontrati intorno al 2000. Nel 2002 hanno collaborato al brano “03 Bonnie & Clyde” per il settimo album di Jay-Z, The Blueprint 2: The Gift & The Curse Beyond. Beyoncé è apparsa come fidanzata nel video musicale, il che ha confermato le indiscrezioni sul fatto che i due si stessero frequentando. Jay Z e Beyoncé hanno anche collaborato ai singoli di successo Crazy in Love e That’s How You Like It. Si sono sposati in maniera del tutto riservata il 4 aprile 2008.

Nonostante la loro relazione sia rimasta per lo più segreta, i due hanno ammesso di aver avuto difficoltà nel loro matrimonio a causa di una relazione che Jay Z ha pubblicamente ammesso nel 2016 dopo l’uscita di “Lemonade” di Beyonce.