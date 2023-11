Beyond Meat, ricavi ancora in calo e licenziamenti: vera crisi per gli hambuger veg?

In Italia il 6 novembre dovrebbe arrivare in Parlamento il discusso decreto del Governo che non solo vieta produzione e importazione di carne sintetica nel nostro Paese (con tutti i dubbi che questo potrebbe comportare su eventuali contrasti a livello di normative sul libero scambio Ue) ma che prevede anche che non si possano più usare per i prodotti di origine vegetale (come quelli di Beyond Meat, ma anche per ricette del tutto diverse a base di soia o legumi più “tradizionali”) nomi che siano storicamente legati alla carne (quindi anche bistecca e hamburger) o al pesce.

La crisi di Beyond Meat

Anche i conti del terzo trimestre si sono rivelati più deboli del previsto per Beyond Meat. Questi dovrebbero essere resi noti ufficialmente la prossima settimana, ma il fatturato del trimestre dovrebbe essere in calo dell’8,5%, dopo che nel secondo quarter la discesa era stata del 30%. Il presidente e amministratore delegato, Ethan Brown, ha detto che l’azienda aveva invece previsto un ritorno alla crescita delle vendite nel periodo luglio-settembre, che invece non si è verificato.

Il fatturato atteso (net revenue) per l’intero anno è sceso tra i 330 e i 340 milioni di dollari, con un calo compreso tra il 19% e il 21% rispetto all’anno precedente. Gli analisti si aspettavano invece ricavi per un 365 milioni.L’azienda di El Segundo, in California, ha registrato vendite più deboli al dettaglio e nella ristorazione negli Stati Uniti e un ritorno inferiore alle aspettative sui programmi promozionali (che comprendono annunci pubblicitari che cercano di contrastare la percezione che i suoi prodotti siano eccessivamente elaborati e poco salutari).

Un colpo importante al business di Beyond Meat è arrivato anche dalla decisione di McDonald’s di non aggiungere gli hamburger veg in maniera permanente al suo menu dopo un periodo di sperimentazione.

