Bezos, Musk e Branson: la corsa nello spazio sta diventando un affare privato

La verità è nei numeri: il programma Apollo costò 25 miliardi, equivalenti a 600 miliardi odierni. Una cifra da allora ineguagliata e che oggi appare inarrivabile (il budget Nasa del 2019 è 21 miliardi). La spinta a raccogliere la sfida dello spazio si affievolì dagli anni Settanta - l’ultimo a camminare sulla Luna fu Eugene Andrew Cernan nel 1972 - parte di una stagione di declino nella ricerca pubblica all’ombra di crisi di risorse e concezioni meno ambiziose del ruolo dello Stato. Un paragone per tutti: negli anni Sessanta il governo investiva qui il doppio dei privati, oggi sono le aziende a spendere tre volte tanto. La ricerca applicata, in particolare, è appalto delle imprese - orbite siderali comprese.

Non che i legami tra avventure spaziali e interessi di business siano nuovi: tra il 1960 e il 1973 i dottorati in ingegneria e scienze triplicarono e tecnologie originate dal programma spaziale si tradussero in avanzamenti nei computer, nella miniaturizzazione di componenti, in software. Adesso hanno però i business hanno una poltrona di primissima fila. Non manca la spinta di un nuovo duello tra potenze nella gara allo spazio - questa volta con la Cina, che ha promesso una base lunare entro il 2030 - ma il duello odierno Washington-Pechino non ha gli echi profondi e la spinta propulsiva di quello che fu tra la Casa Bianca e il Cremlino. Sono così sempre più le imprese oggi ad agire da protagoniste della nuova stagione dell’esplorazione, anzichè da ancelle dei governi.

Il boom delle startup

Space Funds è un caso esemplare. La società di venture capital dedicata a finanziare imprenditori dello spazio vanta in portafoglio 58 progetti solo legati alla Luna, parte di un totale di 1.800. Dal 2000 le cosiddette Space Startups hanno intascato fondi pari a 8,4 miliardi, per il 90% negli ultimi cinque anni a dimostrazione del crescente entusiasmo che circonda le iniziative. Il moltiplicarsi dei nuovi gruppi ha già visto scendere i costi per decollare trasporto di cargo verso la Stazione spaziale internazionale a 250 miglia dalla Terra. Anche se la Luna rimane una meta più ardua: occorre moltiplicare per mille quel percorso. La destinazione dei capitali evidenzia gli ostacoli da superare per molti imprenditori: gran parte dei finanziamenti ha per ora trovato la via dei progetti più limitati, quali satelliti di telecomunicazione, rispetto a quelli più avveniristici.

Se la Nasa apre al turismo spaziale

La via dello spazio attraverso una sua commercializzazione trova tuttavia inattesi alleati o compagni di strada. La stessa Nasa, sempre a caccia di fondi per la sua sopravvivenza dei quali rimane a corto, dopo averle a lungo snobbate, sta studiando inedite opportunità per la Stazione spaziale. E lo fa nonostante le critiche di chi grida ai rischi di una privatizzazione dello spazio. Potrebbe applicare una commissione da 35.000 dollari a notte per spalancare le porte a una sorta di albergo orbitante ospitato nella stazione, immaginando il decollo verso di lei di razzi e passeggeri facoltosi e interessati a un soggiorno alternativo o a particolari studi. Astronauti privati potrebbero intrattenersi per 30 giorni nei “locali” e lavorare in orbita oltre che ammirare il panorama. La gara è già aperta tra aziende che intendono sfruttare la svolta, con ogni missione che in tutto potrebbe costare 50 milioni: tra i primi a prenotare viaggi commerciali ci sono stati la Bigelow Aerospace del Nevada, che ne ha in preparazione quattro (ciascuno con quattro posti disponibili) utilizzando per il volo la Space X di Musk. La Axiom del Texas sta a sua volta studiando vacanze spaziali a partire dall'anno prossimo.

La Luna - e Marte - ai privati?

Non basta: la Nasa prepara anche un porto d’attracco verso la Luna, il Gateway, che assicuri ruoli centrali al business. Ha affidato per 375 milioni di dollari alla Maxar Technologies la costruzione, il lancio e i test, assieme a Blue Origin e Draper Laboratory, di questo cosiddetto Power and Propulsion Element. Altre tre startup, la Astrobotic Technology, la Intuitive Machines e la Orbit Beyond sono state incaricate di sviluppare moduli di allunaggio dall'anno prossimo capaci di scaricare attrezzature scientifiche in località lunari di particolare interesse. Astrobotic sta anche mettendo a punto un MoonRanger che percorra il suolo per mappature tridimensionali. Altri veicoli sono in preparazione da Lunar Outpost al fine di analizzare le risorse della Luna. Oxeaon Energy studia un procedimento chimico che sappia convertire ghiaccio lunare in ossigeno e carburante. Oltre confine, la viennese Lithoz intende utilizzare il 3D Printing sulla Luna, in barba alle condizioni climatiche o alle polveri. La Altius prepara un durevole robot in grado di operare con molteplici attrezzi. Un'altra società ancora, Housing, sta progettando abitazioni per quattro persone con materiali disponibili sulla Luna o su Marte.