Bhp dice addio al petrolio e alla Borsa di Londra, crescerà nel potassio

Bhp cambia pelle per assecondare la transizione energetica e abbandona la borsa londinese. L’annuncio del delisting – un grave smacco per la capitale britannica, reduce da Brexit, che perderà il secondo titolo del listino per capitalizzazione – è arrivato a sorpresa in una giornata densa di novità per il colosso minerario australiano.

Bhp, che conserverà la quotazione a Sydney, non solo si è separata come previsto dalle attività nell’Oil & Gas ma ha approvato un maxi investimento da 5,7 miliardi di...