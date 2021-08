Bhp Group sale dopo i conti 2021 e annuncio maxicedola

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Balzo di Bhp Group alla Borsa di Londra dopo i risultati dell'anno fiscale 2021 e l'annuncio che le attività Oil & Gas saranno oggetto di una fusione con l'australiana Woodside Petroleum. I titoli salgono di oltre il 7%, con un massimo toccato a 2.504,5 pence, muovendosi in controtendenza con il listino inglese. A dare forte slancio alle quotazioni del gruppo è la notizia che sarà distribuito un dividendo di 2 dollari per azione, contro i 55 centesimi dello scorso anno.

Bhp Group ha chiuso l'esercizio 2020-2021 con un aumento dell'utile netto del 42% a 11,30 miliardi di dollari, registrando il suo miglior profitto annuale in quasi un decennio. I ricavi sono saliti del 42% a 60,817 miliardi. Inoltre, il gruppo ha annunciato che venderà le sue attività petrolifere a Woodside Petroleum, in un'operazione in azioni con prevista fusione. Bhp Group è stata sottoposta a crescenti pressioni per ridurre la sua esposizione ai combustibili fossili e ha già venduto alcune attività nel settore del carbone. A seguito dell'emissione di azioni associata all'operazione, Woodside sarà posseduta al 52% dagli azionisti esistenti e al 48% dagli azionisti di Bhp. Le aziende prevedono risparmi annuali di oltre 400 milioni di dollari. Il gruppo, oltre all'accordo con Woodside Petroleum, ha annunciato anche che porrà fine alla sua doppia quotazione a Londra e ai detentori delle sue azioni alla Borsa inglese verranno assegnate azioni della Australian Ltd su base uno per uno.

Gli analisti di Ubs hanno confermato il giudizio "Neutral" sul titolo con target di prezzo a 2.000 pence, inferiore alle quotazioni attuali. Per gli esperti della banca svizzera, l'alto dividendo è un fattore di appeal nel breve termine ma più a lunga scadenza il prezzo dei minerali ferrosi è visto come un fattore di vulnerabilità. L'operazione di uscita dal settore Oil è vista positivamente in ottica Esg, anche se restano dubbi sui possibili altri canali di sviluppo e sull'operazione di uscita dalla Borsa di Londra.