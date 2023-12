Bi-Rex, big data e robotica per innovare la manifattura

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Nell’ultimo anno siamo passati da una decina tra collaboratori e dottorati a 30 persone e nel 2024 contiamo di inserire un’altra decina di figure, triplicando le forze di lavoro. Nel solo 2023 abbiamo investito 3 milioni nell’upgrading della linea pilota, che si sommano ai 3 milioni investiti nell’ultimo triennio». A fare il punto è Stefano Cattorini, direttore generale di Bi-Rex, struttura pilota tra gli otto competence center italiani, nata nel 2018 per iniettare nelle filiere manifatturiere “Big data, Innovation & Research Excellence”, un consorzio pubblico-privato tra 60 realtà, di cui 48 imprese private. «E di queste, 20 sono fornitrici di tecnologie e soluzioni abilitanti con cui stiamo costruendo servizi su misura delle Pmi che si rivolgono a noi con richieste specifiche, oltre ad avvalerci di collaborazioni con altri 25 partner. È sui servizi che stiamo facendo la differenza – rimarca – e prevedo che a metà 2024 avremo già esaurito tutti i finanziamenti del Mimit programmati fino a ottobre 2025. Dato che il ministero ha un budget non allocato ed è riconosciuto che lavoriamo bene, confido arriveranno altre risorse».

Il quarto bando per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale chiuso pochi giorni fa dal Centro di competenza di Bologna - nel suo nuovo ruolo di soggetto attuatore del Pnrr - ha ricevuto da Roma 7,4 milioni, il maggior importo in assoluto nella storia di Bi-Rex, superiore al totale dei tre precedenti bandi del 2019-2022 (5,4 milioni). La call metterà in modo 30 idee innovative che coinvolgeranno 80 soggetti tra imprese (60% piccole realtà) e centri di ricerca di tutta Italia, tra robotica collaborativa, big data, Ict per i processi, blockchain, smart products. «Sulla missione “Dalla ricerca all’impresa” del Pnrr siamo destinatari di 14 milioni – precisa Cattorini – suddivisi in una prima linea di 9,3 milioni, di cui i 7,4 appena banditi, e una seconda linea –novità assoluta – di 4,8 milioni per erogare aiuti di Stato sui servizi e sulla formazione che le aziende vengono a prendere da noi, con un’intensità di aiuto a fondo perduto che va dall’80% per le Pmi al 50% per le grandi aziende». L’asset distintivo di Bi-Rex è la linea pilota, che permette alle Pmi di testare tutte le possibili soluzioni 5.0, un sistema produttivo completo tra stampanti additive di resine e compositi, l’esclusiva stampante 3D che produce circuiti stampati, robot mobili e collaborativi, la cella 5G dedicata, il Data Center, i verticali sull’AI.