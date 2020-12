Bialetti, De’ Longhi, Zanetti: un caffè agrodolce per Piazza Affari Settimane cruciali per i tre titoli legati alla tradizione made in Italy - Mentre l’Omino con i baffi pensa a una nuova manovra finanziaria e l’azienda della Segafredo si prepara a lasciare la Borsa, il player degli elettrodomestici cresce a doppia velocità e si allarga negli Usa di Matteo Meneghello

È sia amaro che dolce il gusto del caffè nelle ultime settimane del 2020, a Piazza Affari. Anche se le ragioni sono diverse, e non tutte sono legate alla situazione di mercato. Un brand storico come Bialetti non è riuscito ancora a rilanciarsi dopo l’aumento di capitale della fine dell’anno scorso e ora si prepara a nuovi interventi in capitale per salvare l’operatività aziendale: dal debutto a Piazza Affari del 27 luglio del 2007, al prezzo di 22,50 euro, il titolo ha perso il 96% del suo valore...