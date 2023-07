Bianca Berlinguer lascia la Rai e va verso Mediaset, «Cartabianca» fuori dai palinsesti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bianca Berlinguer lascia la Rai. Il programma Cartabianca da lei condotto è infatti fuori dai palinsesti di programmazione. A dirlo è stato in mattinata lo stesso ad Roberto Sergio con un comunicato. E ora è arrivato il comunicato Rai che segnala le dimissioni della conduttrice

Le dimissioni dalla Rai

«Bianca Berlinguer – si legge nella nota della Rai arrivata nel pomeriggio di lunedì 3 luglio – ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista in una lettera ha ringraziato l'Azienda per trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale».

La «prima prova» dell’assenza in palinsesto

A far capire che si stesse andando verso questo punto è stato in mattinata lo stesso ad Rai, Roberto Sergio. «La trasmissione Cartabianca – ha dichiarato l’ad Rai in una nota – al momento, non è presente in palinsesto». Una dichiarazione con il Cda in corso su un tema che comunque ha tenuto banco negli ultimi giorni. «Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi - ha proseguito Sergio - Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3».

Meloni: "Liberare Rai da sistema di potere"

La trattativa con Mediaset

Non sarà così. E ora sono sempre più insistenti le voci di una trattativa con Mediaset che starebbe per andare a buon fine, se non già conclusa. E l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Nella serata di martedì 4 luglio è prevista la presentazione dei palinsesti di Mediaset a Cologno. Oggi intanto, 3 luglio, il Cda Rai ha dato il suo ok ai palinsesti che saranno presentati venerdì 7 luglio a Napoli, oltre che al contratto di servizio quinquennale che ora dovrà passare all’esame della Commissione di Vigilanza per un parere obbligatorio ma non vincolante.

Un’estate di cambi eccellenti

La trattativa che vede interessata Bianca Berlinguer – e che secondo indiscrezioni sarebbe in corso ai livelli più alti e quindi con l’ad Pier Silvio Berlusconi nella fattispecie – è l’ultima in ordine di tempo in un passaggio che quest’anno è stato particolarmente ricco di novità: da Fabio Fazio che ha lasciato la Rai in direzione Discovery, a Barbara D’Urso che non condurrà più “Pomeriggio 5” solo per fare due esempi.