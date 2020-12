Bianchi e Nardi sponsor ufficiale della Fiorentina: trolley e zaini per le trasfert Lo storico marchio fiorentino di pelletteria mette in vendita le collezioni (da personalizzare) anche online e nelle boutique. Il Milan nelle scorse settimane ha affidato ad Harmont & Blaine per le divise ufficiali di Silvia Pieraccini

Lo storico marchio fiorentino di pelletteria mette in vendita le collezioni (da personalizzare) anche online e nelle boutique. Il Milan nelle scorse settimane ha affidato ad Harmont & Blaine per le divise ufficiali

Avere sponsor e fornitori che “vestono” gli atleti anche fuori dal campo di gioco è ormai frequente, soprattutto nel calcio dove si moltiplicano le collaborazioni con i marchi della moda.



Se il Milan nelle settimane scorse ha scelto il brand Harmont & Blaine (quello del bassotto) come nuovo official style partner che fornirà le divise ufficiali formali per la prima squadra maschile, la prima squadra femminile e i rispettivi staff, la Fiorentina ha appena stretto un accordo con un'azienda “vicina di casa” che le permette di consolidare il legame col territorio: è lo storico marchio di pelletteria Bianchi e Nardi 1946, nato appunto 74 anni fa a Firenze e oggi guidato dalla terza generazione delle due famiglie fondatrici.



Bianchi e Nardi diventa official supplier per Acf Fiorentina con una collezione di nove modelli in pelle di alta qualità fra zaini, trolley e beauty case, che saranno utilizzati dai giocatori e dallo staff tecnico in occasione dei viaggi della squadra. Ma non solo.

La collezione “Bianchi e Nardi 1946 for Fiorentina” è disponibile anche nelle boutique monomarca di Firenze e Milano e online su fiorentina.bianchienardi1946.com e potrà essere personalizzata con le iniziali dei clienti, in linea con la tradizione artigianale dell'azienda produttrice. l brand, dopo l'accordo con Acf Fiorentina e due anni complessi soprattutto sul fronte della produzione per terzi che pesa per l'85% (il 2019 si è chiuso con ricavi in calo a 13,5 milioni; il 2020 ha sofferto le flessioni di ordini legate alla pandemia), adesso rilancia sul marchio proprio potenziando il canale retail.

Nei giorni scorsi è stata aperta una piccola boutique all'interno dell'hotel Four Seasons di Firenze ed è pronta al debutto la collaborazione stretta con un partner statunitense per l'apertura di un monomarca in franchising a New York e di un pop-up shop a Saint Barth nella seconda metà del 2021.