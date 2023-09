Bias, un segnale di umanità nel mondo dell’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un’era in cui l’intelligenza artificiale (IA) affina incessantemente la sua capacità di imitare il pensiero umano, siamo portati a riflettere sul ruolo dei cosiddetti “bias” nel nostro processo decisionale. Di solito, consideriamo i bias come qualcosa da eliminare, un ostacolo alla nostra aspirazione di razionalità. E se invece ci fermassimo un attimo a considerare i bias come un segnale della nostra umanità, un tratto distintivo della nostra capacità di pensare e sentire?

Il nostro cervello e i bias

Di fatto, i bias sono comuni nelle attività mentali più diverse, dall’identificazione dei target, alla stima euristica, al giudizio sociale. Questi bias cognitivi sono radicati nel modo in cui i nostri cervelli elaborano naturalmente le informazioni e possono persino essere problematici per i bot e gli algoritmi, come nell’IA. Ma non è tutto negativo. I bias possono offrire vantaggi significativi come accelerare l’analisi e migliorare il rilevamento dei target in situazioni mutevoli o incerte, aiutare una rapida scelta di piani pratici a breve termine piuttosto che ottimali a lungo termine, permettere una valutazione di un mondo funzionante creando categorie abbastanza stabili, e motivare l’esplorazione e la risoluzione dei problemi che altrimenti potrebbero essere abbandonati troppo presto.

Allo stesso modo, l’IA, che sta diventando sempre più intelligente, deve affrontare questi stessi bias. È interessante come l’IA possa subire gli stessi limiti umani se si avvicina al livello di intelligenza umana. Le tecniche di apprendimento come il mimetismo, che gli esseri umani utilizzano per acquisire molte delle conoscenze che hanno oggi, come il linguaggio e la matematica, sono state adottate anche dall’IA.

Scorciatoie decisionali

I bias sono dunque strumenti di allineamento sulla decisione. Chiamiamoli “scorciatoie” che possono portarci a destinazione prima e meglio, o possono condurci in un vicolo cieco. Prendiamo, ad esempio, il bias della conferma, la tendenza a cercare, interpretare e ricordare le informazioni in modo da confermare le proprie credenze preesistenti. Mentre questo bias può portare a errori di giudizio, può anche accelerare il processo decisionale in situazioni di emergenza.

Nel campo dell’IA utilizzata come strumento di abilitazione alle decisioni, un tipo di bias cognitivo noto come euristica della disponibilità può guidare il processo decisionale in modo poco ottimale. L’euristica è una sorta di scorciatoia mentale che usiamo per semplificare le decisioni, in particolare quando dobbiamo gestire molte informazioni. L’euristica della disponibilità, ad esempio, ci porta a dare più peso alle informazioni facilmente disponibili o recenti. Quando un sistema di IA si affida troppo a quest’euristica, può finire per basare le sue decisioni su dati obsoleti o irrilevanti.