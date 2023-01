Biathlon, ad Anterselva più di 50mila spettatori per la Coppa del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si conclude domenica 22 gennaio ad Anterselva, con le gare di staffetta femminile e maschile, la quattro giorni della tappa italiana della Coppa del mondo di biathlon. Un appuntamento, quello di quest’anno, particolarmente atteso grazie al ritorno del pubblico dopo le chiusure provocate dalla pandemia di Covid. Gli spalti della Südtirol Arena, infatti, erano rimasti deserti nelle ultime due edizioni della manifestazione.

L’impatto della pandemia

Un danno di immagine notevole, per quella che nel corso del tempo è diventata la principale competizione di sport invernali della Penisola, incluso lo sci alpino, e sopratutto economico. Sia per l’impatto diretto che per l’indotto.

Abitualmente nei quattro giorni di gare ad Anterselva si registravano circa 60mila spettatori paganti, con un incasso da ticketing che sfiora i 2 milioni di euro. Quest’anno si dovrebbero registrare presenze inferiori ma pur sempre sopra quota 50mila (anche perchè molti tedeschi hanno oprato per i Mondiali di Oberhof in programma dall’8 al 19 febbraio).

Ancora più alto ovviamente è il giro d’affari legato al turismo sportivo derivante dalla Coppa del mondo che attira appassionati soprattutto dalla Germania e dai Paesi scandinavi. Di solito, durante i quattro giorni delle prove è difficile trovare una camera libera in tutta la valle, da Bressanone fino a San Candido. Secondo uno studio effettuato, sempre prima della pandemia, ogni spettatore spendeva in media tra i 150 e i 200 euro al giorno tra biglietto, cibo, alloggio e bevande.

I costi dell’evento

Certo, l’impegno per il comitato organizzatore, ente privato che ha in concessione lo stadio dal Comune, caso unico nel panorama internazionale degli sport invernali, è considerevole per gestire un afflusso così elevato di tifosi. Ogni anno, va sostenuto il costo di oltre 10omila euro per il servizio navetta, di 200mila per il soggiorno di atleti e giudici, di 250mila per la preparazione della pista e della neve, di 380mila per il noleggio degli impianti temporanei, di altri 600mila per la promozione, le assicurazioni e gli stipendi delle persone che lavorano stabilmente alla manifestazione e per rimborsare il lavoro dei volontari. Esborsi che in ogni caso sono giustificati dal ritorno economico prodotto dall’happening mondiale dello “scia e spara”.