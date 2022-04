Biblioteca Castronovo, una rinascita meridionale per i libri dello storico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Valerio Castronovo, uno dei più influenti decani della storiografia italiana, ha donato la sua biblioteca alle Arti Grafiche Boccia, l’impresa di Salerno che ordinerà, raccoglierà e organizzerà i volumi per poi metterli a disposizione dei ricercatori professionali, degli studenti e dei semplici appassionati di storia italiana ed internazionale dell’Ottocento e del Novecento. Un intento che si realizzerà nella seconda parte di quest’anno.

Castronovo, classe 1935, ha una pubblicazione vasta ed eterogenea, ma probabilmente il suo lavoro più importante resta Giovanni Agnelli, la biografia del fondatore della Fiat, pubblicata nel 1971 da Utet e considerata tuttora uno dei prodotti migliori della ricerca scientifica italiana sulla figura del Senatore in particolare e sulla leadership delle élite italiane del Novecento in generale. «In tutto – spiega Castronovo, che dal 2000 è anche commentatore ed editorialista del Sole 24 Ore – sono venticinquemila volumi. Il 40% è composto da titoli stranieri. La grande maggioranza proviene dai fondi del Centro studi per la documentazione storica ed economica dell’impresa, che ho creato a Torino nel 1982 e che ho poi trasferito a Roma. Il Centro studi, che ha funzionato fino al dicembre 2020, aveva come missione culturale lo studio della storia delle imprese in Europa dall’Ottocento ad oggi».

Nella biblioteca conferita alle Arti Grafiche Boccia, non ci sono testi antichi. Dunque, non è una biblioteca per bibliofili. Sono libri di lavoro serviti a condurre le ricerche personali di Castronovo e quelle degli storici che, in questi trentotto anni, hanno frequentato il Centro studi per la documentazione storica ed economica dell’impresa. E sono libri che riguardano anche la formazione di Castronovo come giovane studioso, che prima di dedicarsi alla storia dell’impresa e alla storia delle classi dirigenti economiche e politiche italiane del secolo scorso, ha realizzato studi e comparazioni sulla cultura e l’amministrazione degli Stati italiani fra il Cinquecento e il Seicento.

La versatilità di questa biblioteca rispecchia quindi il percorso intellettuale di chi, nel dopoguerra, si è formato sugli studi più tradizionali per poi, poco alla volta, spostarsi

su una contemporaneità novecentesca non sempre, almeno in un primo momento, pienamente accettata come degno oggetto di studio dall’accademia.

In questi venticinquemila titoli, le due correnti culturali maggiormente rappresentate sono le scienze politiche e sociali e la storia contemporanea dall’Ottocento all'età contemporanea. «I due intellettuali più importanti per la mia formazione – riflette Castronovo – sono stati John Maynard Keynes e Norberto Bobbio». Un altro punto di riferimento torinese è stato sicuramente Alessandro Galante Garrante. Interessante, dunque, che nella specificità culturale delle sue origini, Castronovo ritrovi sia il pensiero economico dell’autore della Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta sia il pensiero politico di un filosofo come Bobbio che, con la cristallinità del suo linguaggio e con la chiarezza della sua lezione, ha influenzato generazioni di intellettuali di formazione torinese che poi si sono dedicati ad altro.