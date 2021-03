Biblioteche fra prenotazione da remoto, mostre virtuali e teleconferenze: la risposta al lockdown arriva dal digitale

I punti chiave Servizi innovativi da remoto e Interazione via Skype col personale

Potenziata la comunicazione via web

Trenta milioni di contributi per l’acquisto di libri

4' di lettura

Servizi su prenotazione, sanificazione dei libri e, in alcuni casi, consegne e resi a domicilio o tramite drive-through. La pandemia ha colto di sorpresa anche le biblioteche, ma ha accentuato la digitalizzazione dei servizi, la fantasia nel proporli e ha chiesto agli utenti uno sforzo digitale per continuare a usufruire dei servizi. Aiutati da una formazione che ha viaggiato soprattutto via social. Dopo una prima chiusura al pubblico legata all’emergenza, il governo ha permesso la riapertura all’utenza delle biblioteche con alcune restrizioni, legate al distanziamento, all’obbligo di sanificazione delle mani e dei libri per evitare i contagi. In pochissimi casi è consentita la scelta dei libri nelle corsie.

Passarelli: «Servizi innovativi da remoto»

«Nel periodo della pandemia - sottolinea Paola Passarelli, direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura - le biblioteche hanno dimostrato complessivamente non solo una eccellente resilienza, ma sono riuscite a tramutare le criticità in opportunità». Si va, spiega la dg, dall'introduzione di servizi innovativi da remoto, come la possibilità di interagire via skype con il personale. alla richiesta agli addetti di ricerche che l’utente non poteva eseguire personalmente. Si è ampliata l’offerta di risorse digitali, sia tramite le teche digitali dei singoli istituti, sia attraverso portali diversi (internet culturale, internet archive, ecc.). «Sono state realizzate – racconta Paola Passarelli - iniziative ed eventi da remoto - dagli incontri ai convegni, alle mostre virtuali - , in sostituzione di quelli reali tuttora sospesi. Grazie all’ampio ricorso ai software di teleconferenza si è ovviato alle restrizioni in materia di riunioni di lavoro e spostamenti».

Loading...

Potenziata la comunicazione via social

É stata potenziata la comunicazione con gli utenti attraverso i social (fb, twitter, ma anche canali dedicati su youtube), per mantenere un contatto fra la biblioteca e i propri utenti. Sono state attivate, spiega Paola Passarelli, «forme di collaborazione con gli altri soggetti della filiera del libro per consentire anche in una situazione di emergenza di poter utilizzare le risorse delle nostre biblioteche, come il progetto Librioteca della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, in collaborazione con le librerie indipendenti della città. Forse anche grazie a tutto questo le nostre biblioteche sono tornate al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica - basti pensare ai tanti appelli in occasione della loro chiusura -, improvvisamente consapevole del loro insostituibile ruolo nelle attività di studio, ricerca, approfondimento, conoscenza».

Trenta milioni di contributi per l’acquisto di libri

La direzione generale diretta da Paola Passarelli è intervenuta anche dal punto di vista finanziario assegnando fondi ministeriali aggiuntivi di funzionamento, con l’obiettivo di coprire i costi di sanificazione e l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione, indispensabili per le aperture al pubblico. E c’è stata una ulteriore dotazione ministeriale per attrezzature informatiche e digitalizzazione della Pa. «Molto virtuosa – spiega Paola Passarelli - è risultata la misura governativa pari a 30 milioni a favore delle biblioteche pubbliche relativa a contributi per l’acquisto libri, che ha portato effetti positivi sull'intera filiera». Sono state approvate le domande di 4.786 istituti bibliotecari.

LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI Loading...