Bici: dal cicloturismo impatto per 7,4 miliardi, metà da 2 milioni di praticanti

Il rapporto di Banca Ifis

A fare i conti dell'economia a due ruote è Banca Ifis che nel rapporto “Ecosistema della Bicicletta” sottolinea come le prospettive rimangono positive anche per il 2023, anno in cui si prevede una crescita del 15% dei ricavi. A condizionare lo sviluppo sono l'aumento delle ciclovie turistiche dotate di servizi ad hoc, l'organizzazione dei tour di gruppo, soprattutto per intercettare la richiesta degli stranieri, e l'accessibilità, per favorire un turismo integrato anche con il patrimonio urbano.

Determinante per lo sviluppo del settore sul territorio è la capacità di fare squadra delle imprese locali: il 72% delle imprese attive nel cicloturismo ha attivato una o più collaborazioni con altre realtà locali per realizzare progetti dedicati. «Quella in bicicletta si è trasformata in una vacanza vera e propria, portatrice di valore per i territori italiani, con la prospettiva di ulteriore espansione. Un valore che coinvolge anche il sistema produttivo, posizionandolo sulla frontiera tecnologica avanzata», osserva Carmelo Carbotti, responsabile dell'Ufficio studi di Banca Ifis.

Il peso crescente delle e-bike

La crescita del cicloturismo e la propensione per una mobilità sostenibile sono i fattori principali alla base della crescita del 10% del fatturato complessivo dell'industria delle biciclette e degli accessori, arrivata ormai alla soglia dei due miliardi di euro, con un ulteriore incremento del 6% previsto per quest'anno.

In questa chiave è determinante il peso crescente delle e-bike, le due ruote a pedalata assistita che stanno trasformando il mercato anche in termini di redditività con l'Ebitda del settore passato dal 6% del 2020 al 11% del 2022 e il Roe cresciuto dal 6,4% del 2020 al 13% del 2022. Il cambio di mix di prodotto verso modelli ad alto valore aggiunto ha abilitato una crescita del 28% a 174 milioni di euro del saldo positivo della bilancia commerciale.

