Bici, si sgonfia l’effetto bonus ma le e-bike spingono il giro d’affari

Nella logica del supporto di uno strumento che, come sostiene l’associazione tedesca dei costruttori di bici, è «uno strumento fondamentale per il futuro della mobilità di massa», Ancma preme per una politica industriale che supporti il reshoring per riportar in Italia la produzione di componenti.

Ma non solo questo: «Riteniamo che sia giunto il tempo di passare dagli incentivi all’acquisto a quelli all’utilizzo - sollecita il presidente Ancma Paolo Magri -: come associazione chiediamo di abbassare l’aliquota Iva sulle bici e sui prodotti della filiera: un intervento che, insieme alla promozione della culture della bici, può attivare processi virtuosi ben più strutturati ed efficaci degli incentivi all’acquisto». Come sollecita la recente “Cycling Strategy” approvata dal Parlamento europeo. E come attuato dal Portogallo che ha tagliato l’Iva al 6%. L’Italia potrebbe seguire presto, visto che sono già stati attivati i tavoli governativi competenti.

Loading...