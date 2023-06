Bici sorpassabili solo a 1,5 metri di distanza

Riordinate le confuse disposizioni varate durante l’emergenza Covid su corsie ciclabili (quelle a traffico promiscuo con i veicoli a motore) e linee di arresto avanzate ai semafori, riemerge una norma proposta in quello stesso periodo ma bocciata per la sua scarsa praticabilità: il divieto di superare bici se quando si passa accanto a loro non le si può tenere a una distanza di almeno un metro e mezzo (le norme tuttora in vigore prevedono solo un adeguato distanziamento). In concreto, per evitare contenziosi, il sorpasso a meno di 1,5 metri può essere rilevato solo con perizie a seguito di incidenti: verbali redatti in altre circostanze rischiano di essere annullati a seguito di ricorso.

Il Ddl prevede inoltre strade e zone con priorità ai ciclisti (limite di velocità a 30 km/h) e cancella per i monopattini elettrici la possibilità di percorrere in contromano come le biciclette le strade con doppio senso ciclabile.