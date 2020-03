Bicicletta, cosa si può fare e cosa no al tempo del coronavirus È bene iniziare a porsi il problema oggi per non trovarsi impreparati domani, quando cioè la società cercherà di ripartire ma si troverà davanti a molti limiti imposti dalla situazione di Alex D'Agosta

(Ansa)

È lecito usare la bicicletta ai tempi del coronavirus? È auspicabile che si inizi a pensare che la bici sia la soluzione principale alla disaffezione nel breve e medio termine all’uso dei mezzi pubblici?

Probabilmente sì. In Danimarca, in Germania, in Olanda, nel Regno Unito e negli Stati Uniti le autorità che si sono poste il problema hanno già dato proposte e raccomandazioni, orientate ad affrontare il presente e l'immediato futuro. Un futuro non chiaramente prevedibile ma dove, c'è da scommetterci, resterà un'onda lunga di “paranoia” nel salire nuovamente sui mezzi pubblici per paura di contagiarsi. E anche in auto con persone che non fanno parte della propria cerchia familiare.

Per questo, anche se al momento sono pochi, pochissimi i ciclisti che possono circolare regolarmente, è bene iniziare a porsi il problema oggi per non trovarsi impreparati domani, quando cioè la società cercherà di ripartire ma si troverà davanti limiti, confini, soglie, attenzioni, prescrizioni, sanzioni e frontiere sinora mai viste o al massimo sentite dire. Ma è altrettanto utile fare il punto per chiarire cosa si possa fare e cosa no, cogliendo l'occasione per ripassare e rivedere il ruolo della bicicletta nella società moderna.

Un bel tacer non fu mai scritto

Con l'emergenza Covid-19 in corso è facile toccare tasti sbagliati, far saltare i nervi. Per questo è necessario fare un po' di luce, possibilmente con obiettività. Paura, prudenza, rispetto delle norme: non si discutono. Il virus è ancora troppo poco conosciuto. Tutto è in costante evoluzione e revisione. La questione sotto il profilo sanitario è molto seria e grave. Per affrontarla nel modo più corretto, pertanto, si sono resi necessari provvedimenti indiscutibili, in misura sorprendente: da oltre settant'anni in Europa non si vedevano più simili limitazioni al movimento per prudenza o per imposizione. Bisogna cioè tornare alla seconda guerra mondiale, quando le biciclette in Italia furono “rastrellate” in funzione di esigenze militari e spesso ne era inibita la circolazione in prossimità di uffici e comandi militari tedeschi per limitare eventuali azioni eversive. Ora, durante il lockdown, il divieto di circolare non è assoluto, ma l'uso della bici dev'essere moderato al solo scopo utilitaristico, senza abusi, senza prese in giro, senza possibilmente farsi male.

Un odio da arrestare

Tuttavia, in questo momento difficile e caotico, che non si sa ancora quanto durerà con precisione, si sono viste anche insospettabili persone, in strada o dalla finestra, inveire nei confronti di coloro che si sono “azzardati” a fare sport. Sono purtroppo volati insulti anche a chi stava usando la bicicletta nel percorso casa-lavoro o nell'esercizio delle proprie funzioni, professionali o di volontariato. Questo perché si fa fatica in molte regioni a capire l'utilità e la validità della bici come mezzo di trasporto individuale. Un limite culturale che sfocia in manifestazioni di disapprovazione, in aumento a causa della crescente e generale isteria. Ed è su questo aspetto che si rende necessario un approfondimento su alcuni dei tanti temi “caldi” che circondano la bicicletta in questi giorni.