Biciclette, allarme delle imprese: armatori e fornitori dall’Asia penalizzano la produzione

Quando la domanda supera l’offerta. Succede raramente, soprattutto ai tempi del Coronavirus. Eppure l’industria della mobilità su due ruote sta vivendo questa anomalia. La bicicletta ha vissuto un anno di boom, che peraltro promette di proseguire anche nel prossimo futuro. E tuttavia i problemi del settore riguardano il fatto che le forniture di componentistica, provenienti dall’Asia, non riescono a stare al passo con la domanda. A questo si aggiunge un altro scoglio, quasi più geopolitico che industriale: il cartello dei prezzi - e dei tempi di consegna - messo in atto dai tre grandi consorzi mondiali del trasporto intercontinentale.

Il boom dell’e-bike

L’e-bike cresce nelle vendite a due cifre. Durante la pandemia è stata vista come un modo alternativo per muoversi in città. La diffusione è stata peraltro incoraggiata dalle amministrazioni pubbliche, che hanno aumentando le piste ciclabili riducendo gli spazi per l’auto.

Nel 2020 l’incremento in Italia è stato del 44%, anche perché ovviamente era ancora poco diffusa. Ma anche per i prossimi anni l’incremento potrebbe essere notevole visto che sono ancora lontani i traguardi già raggiunti da altri paesi europei. «Il fatto positivo è che l’e-bike non ha sottratto nulla ad altri segmenti, anzi ha ingrandito la torta e portato questo mezzo anche a chi non lo aveva», spiega Paolo Magri, presidente dell'associazione delle due ruote Ancma, che conta 170 associati della filiera. E infatti anche la bici tradizionale è andata bene, complici gli incentivi: sono stati venduti 2 milioni di pezzi tra bici tradizionali e e-bike, con un incremento sul 2019 del 14 per cento.

Fornitori asiatici troppo lenti

Fatto paradossale: il trend di crescita potrebbe essere inibito non dalla domanda, ancora crescente, ma dalla difficoltà di stare al passo con la produzione da parte dei fornitori di componentistica, perlopiù cinesi. Dall’Asia arrivano per esempio freni, ruote, cambi e talvolta parti del motore.

«Certamente l’anno della pandemia potrebbe aver peggiorato la situazione, perché è difficile far ripartire ciò che è stato fermato - spiega Magri - Tuttavia sta emergendo una falla del nostro sistema produttivo. In Cina soprattutto, ma anche in India e a Taiwan, l’industria della componentistica per biciclette non sta al passo con il nostro fabbisogno, rischiamo di non intercettare del tutto il trend favorevole a causa di questi ritardi».