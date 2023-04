Biciclette, eccellenza italiana: con il traino delle ebike si punta a superare ricavi per 1,8 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La bicicletta non è più un semplice prodotto, ma è un vero e proprio ecosistema tecnologico che va oltre il semplice telaio e le due ruote: una piattaforma che rappresenta uno strumento cardine della mobilità sostenibile e del turismo, un concentrato di innovazione che si sviluppa anche in app e software di tutti i generi per il tracciamento, il viaggio, le performance e la conoscenza dei territori. Un mezzo che diventa ideale per il rilancio del patrimonio italiano di bellezza e cultura, trainando un mercato turistico in forte crescita con evidenti ricadute industriali.

A oggi, con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati, l’Italia è il primo produttore europeo di biciclette, con una quota di mercato del 21% e con un saldo attivo tra export e import per 1,3 milioni di pezzi, in crescita del 23% nel 2021. Nel triennio 2021-2023 Banca Ifis nel suo secondo rapporto sull’”Ecosistema della bicicletta” prevede un incremento nella produzione di oltre il 7% anno su anno, trainata dall’ebike a ritmi più che tripli, attorno al 25%. L’aumento della domanda continua a sostenere anche i ricavi con una crescita media annua del fatturato dei produttori che si dovrebbe attestare al 7,3% nel biennio 2022-2023, alla fine del quale potrebbe superare 1,8 miliardi di euro. La bicicletta diventa quindi uno strumento che soddisfa un’esigenza crescente del mercato per una mobilità smart, con un approccio di valorizzazione dei territori italiani all’insegna della sostenibilità.

Un concentrato di tecnologia

«Dal punto di vista industriale, la bicicletta - e l’ebike in particolare – è sempre più un concentrato di tecnologia: da questo punto di vista il nostro paese ha diverse eccellenze. Si tratta di recuperare le competenze manuali esistenti combinandole con le abilità tecnologiche, dando vita a nuovi artigiani digitali della bicicletta», sostiene Carmelo Carbotti, responsabile dell’Ufficio studi di Banca Ifis, istituto che punta con decisione sulla piccola e media impresa artigiana e che vede nella bicicletta uno degli strumenti focali di espansione. Che il settore ricettivo-turistico possa fare da traino lo conferma la crescita degli hotel bike-friendly, quelli che puntano sulla bicicletta come strumento per attrarre nuovi clienti, sono cresciuti nel 2022 di trecento unità a un totale di 4.855. A cui si aggiungono 800 operatori specializzati nel noleggio bici.

Il traino delle ebike

L’altra faccia della medaglia è il fronte industriale, trainato dalla pedalata assistita: l’ebike allarga il pubblico potenziale e sta crescendo a ritmi superiori alla bici tradizionale arrivando a coprire il 14% della produzione rispetto all’11% del 2021. Gli ultimi anni hanno evidenziato un problema di filiera e di rifornimento, avviando un chiaro trend verso il reshoring, il ritorno della produzione in Europa. Banca Ifis stima che la fabbricazione di 2,8 milioni di biciclette all’anno rientrerà in Europa, con un’accelerazione nel biennio 2022-2023, corrispondente al 18% della produzione totale europea. L’Italia parte con eccellenze artigianali, industriali e tecnologiche che devono essere integrate. Solo così sarà possibile vincere questa sfida di fronte da una parte a concorrenti già ben posizionati come Portogallo e Germania, e dall’altra ai Paesi dell’Est europeo a più basso costo del lavoro.