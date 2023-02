Biciclette, maxi piano europeo: tagliare l’Iva e sostenere l’uso

«Il riconoscimento da parte del Parlamento Europeo del valore dell’industria bici nel tessuto economico, manifatturiero e tecnologico del nostro continente è un segnale forte perché il Parlamento chiede alla Commissione di lavorare ad una strategia inter istituzionale. Questa risoluzione tocca temi molto concreti, messaggi chiave che riflettono tutti i punti cardine delle nostre richieste avanzate a Bruxelles nel corso degli anni, incluso l’invito alla Commissione Europea e gli Stati Membri a sostenere la produzione di bici e componenti Made in Europe attraverso una politica industriale guidata e coordinata dall'UE con finanziamenti ad hoc e incentivi fiscali, come la riduzione dell’iva, per esempio», afferma soddisfatto Manuel Marsilio, general manager della Confederazione dell’industria ciclistica europea (Conebi).

Il taglio dell’Iva

Punto cardine della strategia è la sollecitazione ai Paesi membri per la riduzione dell’Iva sulle biciclette. Va in questo senso la decisione del governo portoghese che a novembre scorso ha tagliato l’Iva dal 23 al 6%, ponendo un importante precedente per una strategia che oggi fa parte della proposta comunitaria. Ridurre l’imposta sul valore aggiunto non solo per gli acquisti di biciclette, ma anche per il noleggio e la riparazione darebbe una spinta importante a tutto il settore.

«Ora sta alla Commissione Europea e agli Stati membri dialogare con il Parlamento in questa direzione - continua Marsilio - sono molti i dossier regolatori su cui Conebi chiede decisioni ponderate, come ad esempio sulla classificazione normativa delle e-bike o sul follow-up legislativo legato allo sviluppo delle future batterie, solo per citarne alcuni».