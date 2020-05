Biciclette, vacanze, famiglia, casa, lavoro: ecco da quando si potranno chiedere i bonus Dal bonus per gli autonomi alle indennità per i collaboratori domestici: ecco i tempi e i requisiti per richiedere le agevolazioni del decreto Rilancio di Francesca Barbieri

4' di lettura

Dalla baby sitter alle biciclette, passando per le vacanze e per i lavori in casa. Il decreto Rilancio - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio - mette in campo un ventaglio di bonus a favore degli italiani. La possibilità di richiederli subito, però, non vale per tutti.

Bonus 600 euro



Il bonus da 600 euro a professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo e operai agricoli viene confermato anche per il mese di aprile. Per chi lo aveva avuto a marzo - assicura il Governo - verrà pagato in modo automatico da oggi 20 maggio nel giro di 2-3 giorni.

Per chi, invece, non ha fatto la richiesta dell'indennità per marzo, il decreto Rilancio ha previsto la possibilità che la domanda possa essere presentata entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore (entro il 3 giugno) attraverso il sito dell’Inps. Fatto questo, in attesa di istruzioni dell'Istituto di previdenza, l'accredito del mese di aprile dovrebbe essere automatico, senza dover presentare ulteriori richieste.

Bonus 1.000 euro



Per il mese di maggio il bonus sale a 1.000 euro ma se ne potrà beneficiare a determinate condizioni:

● i collaboratori devono aver concluso il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Dl rilancio (19 maggio);

●● i titolari di partita Iva, ancora attiva al 19 maggio, devono aver conseguito un fatturato nel mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Le richieste, come dichiarato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, si potranno presentare a giugno.