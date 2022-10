Bicocca, l’appeal rinato con la metropolitana

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è un «prima» e un «dopo» nella riconversione – tra molti “Stop&Go”, da distretto manifatturiero a direzionale – dell’area Bicocca di Milano. E si chiama M5, ovvero linea “Lilla” della metropolitana di Milano.

«Prima dell’arrivo della metropolitana — ha spiegato Sara Ravagnani, head of capital markets Office di Cushman & Wakefield – su quella che era nota come l’area Pirelli si faceva fatica ad attrarre conduttori. Dal 2013 con l’apertura della metro, il mercato delle locazioni ha avuto un forte incremento e, di conseguenza, l’area è diventata estremamente appealing anche per gli investitori. Questo ha portato, oltre che ad un sostanziale incremento dei canoni di locazione, anche ad una forte compressione dei rendimenti prime. Tale fenomeno si è registrato maggiormente nell’area più prossima alla metro (tra viale Fulvio Testi e viale Sarca) e meno in quella che si trova tra il passante ferroviario e via dell’Innovazione, dove resta ancora oggi più difficile trovare occupier . Stimiamo – ha concluso Ravagnani – che vi siano ancora circa 30mila mq di risviluppo in Bicocca nei prossimi anni».

«Un differente appeal, tra le due “anime” di Bicocca che si ridurrà nei prossimi anni – spiega Stefania Campagna, head of Markets di Jll Italia – grazie all’ambiziosa riqualificazione di Aermont Capital e dell’area da 50mila mq che si chiamerà “Bim” e che, oltre agli uffici, riposizionerà al rialzo anche l’offerta di servizi e retail. Se prima del 2015, i canoni medi degli uffici nella zona si attestavano, in media, sui 200 euro al mq (con punte di 220-240 euro nell’area ex Siemens), oggi la domanda li ha spinti, in media, a 280 euro al mq».