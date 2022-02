Italia favorevole alla Russia fuori da Swift. Zelensky: Ucraina entri nell’Unione europea

9:17 Zelensky: chiudere lunga discussione su adesione a Ue

“È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere sull’adesione dell’Ucraina alla UE. Ho discusso” con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel “l’ulteriore assistenza efficace e l’eroica lotta degli ucraini per il loro futuro libero”: lo ha scritto questa mattina in un tweet il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.