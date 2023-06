Biden accoglie Modi e punta all’asse Usa-India contro Cina e Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Siamo due grandi nazioni, due grandi amici e due grandi potenze», con una «delle partnership più decisive del XXI secolo» e «la più forte, stretta e dinamica di tutti i tempi»: Joe Biden ha steso il tappeto rosso alla Casa Bianca e siglato importanti accordi nella difesa e nel settore tech per la visita di stato del premier indiano Narendra Modi, accolto nel South Lawn con tutti gli onori - riporta Claudio Salvalaggio di Ansa – tra l’entusiasmo di una travolgente folla di 7000 indiani americani arrivati da ogni angolo d’America che hanno acclamato entrambi i leader.

La visita rientra nella tela diplomatica che il presidente americano sta tessendo per rafforzare le alleanze contro la Cina, diventata il nemico numero uno dell’India, e la Russia, da cui New Delhi dipende fortemente per l’importazione di energia a basso costo e le forniture di armi, tanto da non aver condannato l’invasione di Mosca in Ucraina e non aver applicato le sanzioni.

Su questi due fronti Biden incassa una importante affermazione di Modi nella conferenza stampa finale, la prima del premier nei suoi 9 anni di governo: la priorità della pace sia nell’Indo-Pacifico che in Ucraina, dove New Delhi è «totalmente pronta» a sostenere gli sforzi in questa direzione.

Il presidente Usa ha investito molto per rilanciare il rapporto tra le due più popolose democrazie del mondo, con l’India che conta 1,4 miliardi di abitanti ed oltre 4 milioni di indiani americani negli Usa, ormai inseriti a tutti i livelli, anche alla Casa Bianca con la vicepresidente Kamala Harris. Un Paese che tra l’altro in settembre ospiterà il G20.

«Le sfide e le opportunità che il mondo deve affrontare in questo secolo richiedono che l’India e gli Stati Uniti lavorino e guidino insieme», ha affermato Biden, incassando la risposta convinta di Modi. «I due Paesi si impegnano a lavorare insieme per il bene globale e per la pace, la stabilità e la prosperità globali. La nostra forte partnership strategica è una chiara prova del potere della democrazia», ha detto il leader hindu, celebrando l’incontro con Biden come «l’apertura di un nuovo capitolo» nella relazioni bilaterali.