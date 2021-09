Biden all’Onu: lavorare insieme su pandemie, clima e diritti, uso forza ultima risorsa

3' di lettura

Lavorare insieme, «come mai prima», sulle sfide globali di oggi: la pandemia di Covid e quelle che potrebbero esplodere in futuro, il contrasto al cambiamento climatico e la difesa dei diritti umani, in quello che potrebbe essere un «decennio decisivo per il mondo». È l’appello lanciato dal presidente Usa, Joe Biden, nel suo primo discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

La linea dettata dal presidente Usa è quella di un cambio di modello nei rapporti internazionali, con la fine dei conflitti e il ritorno a una collaborazione internazionale. Un annuncio che giustifica anche le scelte più recenti dalla Casa Bianca, incluso l’addio a Kabul dopo due decenni e le critiche che ne sono seguite.

La sua amministrazione, ha aggiunto Biden, vuole inaugurare una «nuova era di diplomazia» dopo il ritiro dall’Afghanistan e usare il «potere dei nostri aiuti allo sviluppo per investire allo scopo di trovare nuovi modi di risollevare le persone in tutto il mondo, di rinnovare e difendere la democrazia, di dimostrare che per quanto impegnativi o complessi siano i problemi che dovremo affrontare, il governo da parte e per la gente è ancora il modo migliore per dare a tutti i nostri popoli».

Anche sui fronti più caldi, come quello con la Cina, Biden cerca di mantenere toni dialoganti ed escludere lo scontro frontale. «Non stiamo cercando una nuova guerra fredda», ha detto, alludendo alle tensioni crescenti con la Cina,

La Ue partner fondamentale

Biden ha insistito soprattutto sul ritorno al multilateralismo. «L’impegno della mia amministrazione», ha detto, è di lavorare con partner e alleati per un «futuro prospero per tutte le persone». In questa ottica, ha detto Biden, l’Unione europea resta un partner «fondamentale» sul doppio fronte di clima e sicurezza. Un cambio di rotta rispetto al clima di rottura che si è respirato durante la presidenza Trump, ma anche un’apertura dopo le tensioni esplose con Bruxelles e in particolare la Francia per il caso Aukus. Sempre in discontinuità con Trump, Biden ha annunciato che gli Usa sono pronti a riprendere il proprio posto al consiglio dei diritti umani dell’Onu.