Biden atteso in Nord Irlanda per i 25 anni dall’accordo di pace

Compromesso lontano sul governo

Un compromesso politico è però oggi lontano nella provincia del Regno in quanto gli unionisti del Dup non intendono formare l’esecutivo coi repubblicani dello Sinn Fein giudicando insufficienti le garanzie sulla modifica del Protocollo per l’Irlanda del Nord raggiunta fra Londra e Bruxelles col Windsor Framework che ha rivisto l’intesa post-Brexit.

Intanto a Belfast è stato predisposto un massiccio dispositivo di sicurezza a tutela del presidente americano. L’evento principale è in programma domani, con Biden che terrà un discorso nel nuovo campus della Ulster University.

