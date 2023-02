Biden candida Ajay Banga alla guida della Banca mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Joe Biden ha annunciato che gli Usa hanno candidato Ajay Banga, ex Ceo di Mastercard, nuovo presidente della Banca Mondiale. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

«Ajay - si legge in una nota del presidente americano - è dotato di capacità uniche per guidare la Banca mondiale in questo momento critico. Ha passato oltre 30 anni costruendo e gestendo aziende globali di successo che creano posti di lavoro e portano investimenti nelle economie in via di sviluppo. Ha una comprovata esperienza nella gestione di persone e sistemi e nella collaborazione con leader in tutto il mondo».

Loading...

«Cresciuto in India, Ajay ha una prospettiva unica sulle opportunità e le sfide che i paesi in via di sviluppo devono affrontare e su come la Banca mondiale può realizzare la sua ambiziosa agenda per ridurre la povertà ed espandere la prosperità», conclude la nota.

La Banca Mondiale ha iniziato ad accettare candidature per il ruolo di presidente dopo l’annuncio delle dimissioni dell’attuale numero uno David Malpass. Ajaay, 63 anni, è attualmente vicepresidente della società di equity General Atlantic.

Il curriculum di Ajay Banga

Presidente di Exor dal 2022, vicepresidente di General Atlantic, presidente esecutivo di Mastercard: è lunga la serie di incarichi ai massimi vertici di grandi gruppi di Ajaypal Singh Banga.