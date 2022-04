Biden alza la posta in Ucraina: chiede al Congresso altri 33 miliardi di dollari in aiuti, oltre 20 in armi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il presidente statunitense Joe Biden ha chiesto al Congresso di stanziare 33 miliardi di dollari in aiuti militari, economici e umanitari all’Ucraina, oltre a concedergli maggiori poteri per sequestrare e rivendere i beni degli oligarchi russi. «Ci serve questo provvedimento - ha detto Biden - per sostenere l’Ucraina e la sua lotta per la libertà». Gli Usa, ha aggiunto, devono contribuire con «armi, finanziamenti, munizioni e il supporto economico per far sì che il loro coraggio e il loro sacrificio abbiano un senso».

Oltre 20 miliardi in armamenti

Il grosso del pacchetto andrebbe alle armi, con una quota di 20,4 miliardi di dollari destinati all’assistenza militare e di sicurezza all’Ucraina. Il resto della cifra si spartisce fra 8,5 miliardi di dollari in assistenza economica a favore del governo di Kiev e 3 miliardi di dollari per la assistenza umanitaria e la sicurezza alimentare globale, oggi minacciata dal blocco delle esportazioni di materia prime in arrivo da Ucraina e Russia. La Casa Bianca,a quanto scrive l’agenzia Bloomberg, ritiene che il pacchetto possa coprire i costi dell’Ucraina fino al 30 settembre, data che coincide con il termine dell’anno fiscale.

Loading...

In aggiunta, sempre sul fronte Ucraino, Biden insiste per nuove ritorsioni contro gli oligarchi russi. Il presidente Usa ha chiesto ai membri delle due Camere di garantirgli nuovi poteri per sequestrare e mettere in vendita i beni degli oligarchi che orbitano nell’entourage di Putin. L’accelerazione di Biden arriva in un fase di evoluzione del conflitto ucraino, sempre secondo le interpretazioni di Washington.

Usa: ora obiettivo è indebolire Russia

La Casa Bianca sostiene da tempo che la guerra si sia spostata sui confini orientali del Paese, dopo il fallimento delle truppe russe di conquistare la capitale. Il nuovo scenario rischia di tradursi in una guerra prolungata, sanguinosa, con gli Usa impegnati a fornire armi e sostegno all’Ucraina. Il nuovo obiettivo strategico di Washington è indebolire la Russia «fino al punto che non possa fare il genere di cose che ha fatto con l’invasione dell’Ucraina» ha dichiarato il segretario alla Difesa Lloyd Austin durante una conferenza stampa in Polonia. Biden ha dichiarato di aver già speso tutti i finanziamenti predisposti per il conflitto in un pacchetto di 13,6 miliardi di dollari approvato a marzo. «In sostanza, abbiamo finito i soldi» ha detto.