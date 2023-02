Biden al Congresso: Stati Uniti forti, l’economia avanza. «Finiamo il lavoro iniziato»

Tasse sui buyback e sui miliardari

Nel corso di oltre un'ora Biden ha elencato un ampio ventaglio di priorità e proposte domestiche per le quali intende continuare a battersi . Sul fronte aziendale, ha denunciato i profitti record delle aziende petrolifere e proposto di quadruplicare le imposte speciali sui buyback azionari (oggi l'1%), oltre a introdurre una tassa minima, una minimum tax, sui miliardari. Tutto, ha detto, per rendere il fisco più equo per ceti medi e meno benestanti.

Alzare il tetto del debito

In campo economico, forse il più delicato, ha perorato anzitutto la causa dell'innalzamento del tetto del debito federale da parte del Congresso, per evitare crisi destabilizzanti e spettri di default. I repubblicani resistono l'idea chiedendo in cambio risparmi e riforme di spesa. Il governo Usa ha ormai raggiunto il massimo stabilito per legge dell’indebitamento e sta usando manovre contabili straordinarie che, stando al Segretario al Tesoro Janet Yellen, dovrebbero esaurire però la loro efficacia entro l'estate.

Spese sociali e diritto d’aborto

Sul fronte sociale Biden ha promesso di bloccare ogni tentativo dei repubblicani, che ora hanno la maggioranza alla Camera, di tagliare i grandi programmi sociali Medicare e Social Security, cioè l'assistenza sanitaria per gli anziani e le pensioni pubbliche. Ha invocato una riforma dell'immigrazione, o anche solo un rafforzamento dei confini combinato con la legalizzazione di categorie di immigrati già nel Paese. Ha chiesto una legge per la protezione del diritto d'aborto, eliminata dai diritti costituzionali da una sentenza della Corte Suprema. E ha proposto maggiori risorse per la lotta contro il cancro e la riduzione di prezzi di medicinali essenziali. Ha poi elencato in rapida successione programmi di nuova spesa già suggeriti senza successo in passato: college di base gratuito, asilo per tutti i bambini, aumenti salariali per gli insegnanti, crediti d'imposta per le famiglie con figli e fondi per l'assistenza sanitaria.

Riforme della polizie e divieto alle armi d’assalto

Tra le iniziative più scottanti, ha rivendicato in assenza di azioni parlamentari ordini presidenziali per riformare le tattiche della polizia, dopo il recente pestaggio letale di un giovane afroamericano - Tyre Nichols, i cui genitori erano tra gli invitati in Congresso - per mano di agenti a Memphis. “Quando violano la fiducia del pubblico poliziotti o dipartimenti di polizia devono essere ritenuti responsabili”, ha detto. Ha inoltre chiesto la messa al bando delle armi d'assalto dalle strade americane, per fermare il dilagare di stragi..

Aiuti all’Ucraina e fermezza con la Cina

In politica internazionale ha rilanciato a sua volta la difesa della democrazia, a cominciare dal sostegno dell'Ucraina contro l'aggressione russa. Un sostegno perseguito assieme agli alleati della Nato. Ha poi parlato della competizione con la Cina, e del rafforzamento e modernizzazione delle forze armate Usa. “Se la Cina minaccia la nostra sovranità agiremo come abbiano agito per proteggere il Paese”, ha detto riferendosi all'abbattimento di pallone-spia di Pechino nei cieli americani.