Biden: «200 milioni di dosi entro aprile». E pensa al secondo mandato nel 2024

Joe Biden, alla prima conferenza stampa da Presidente, guarda alla prossima campagna per la Casa Bianca. Finora considerato un leader da un solo mandato - per l'età, 78 anni alla sua elezione - Biden ha spezzato quel tabù: ha detto di avere tutte le intenzioni di correre alle elezioni anche nel 2024, per un secondo mandato.

“Correrò con al fianco Kamala”

“E' quello che prevedo”, ha detto Biden parlando di una sua ricandidatura alla White House. Con a fianco ancora l'attuale vice-presidente Kamala Harris. Dalla solenne East Room della Casa Bianca, Biden è poi intervenuto a 360 gradi su molte delle tematiche oggi più scottanti e che potrebbero defire la sua presidenza e le sue chance di rieleazione: dalla campagna di vaccinazione agli aiuti per la ripresa dell'economia, dalla crisi dei migranti al confine con il Messico all'ostruzionismo dei repubblicani in Congresso, fino alla necessità di riforme che amplino il diritto di voto per gli americani.

200 milioni di vaccinazioni entro aprile

Sulle vaccinazioni ha alzato l'obiettivo dell’amministrazione a 200 milioni da cento milioni di inoculazioni nei suoi primi cento giorni alla Casa Bianca, un target di fine aprile. Che ag.i esperti appare a portata di mano, data l'attuale accelerazione nella somministrazione delle dosi. Gran parte degli stati americani ha indicato che batterà la scadenza del primo maggio per l’allargamento a tutta la popolazione adulta, e non solo a categorie a rischio, dell’accesso al vaccino.

Aiuti efficaci all'economia

Sull'economia Biden ha celebrato l’efficacia del nuovo pacchetto di soccorsi da 1.900 miliardi, l'American Rescue Plan, appena approvato e da lui firmato. E che dovrebbe essere seguito da ulteriori piani su infrastutture, energia e cambiamento climatico e istruzione e qualificazione.“Vediamo segni di recupero nell'economia”, ha detto, che saranno aiutati proprio dall'intervento governativo a favore di famiglie, disoccupati e piccole aziende che “ancora soffrono” per la crisi da pandemia.

Migranti, trattamento umano ma crisi da risolvere

Sulla nuova crisi dell'immigrazione emersa al confine meridionale, con l'arrivo di nuove ondate di persone, bambini e famiglie dall'America Centrale, ha offerto un’ampia e complessa risposta. L’opposizione lo accsa di aver attirato nuovi clandestini segnalando atteggiamenti meno rigidi. Biden ha risposto affermando di aver affidato la missione di seguirla in prima persona al vicepresidente Kamala Harris. Ha difeso un atteggiamento “umano” al confine, che vede in particolare i bambini non accompagnati assistiti. Ha però sostenuto che occorre risolvere la crisi anzitutto a monte, facendo i conti con i drammi dei paesi della regione dalla quale i migranti fuggono per disperazione. Ha promesso che “le cose miglioreranno molto e molto rapidamente”. E ha aggiunto: “Possiamo farcela ece la faremo”, accusando la precedente amministrazione Trump di aver lasciato in eredità agenzia impegnate sull'immigrazione senza risorse adeguate.