Biden e finanza green, le prime mosse: dalla Sec alla stretta sugli inquinatori

A proposito di risparmio gestito sostenibile

Gary Gensler, prossimo presidente della Sec e fedelissimo di Biden, non dovrà fare tanti sforzi con la comunità finanziaria americana sul versante Esg. A Wall Street hanno già ben capito come sta cambiando il quadro degli investimenti. Anne Finucane, vice presidente di Bank of America, in un’intervista a FT, si è detta convinta che Biden darà una rapida accelerata alla lotta al cambiamento climatico, aggiungendo che, per il mercato dei capitali, gli investimenti Esg, sono una grande opportunità e gli Stati Uniti non possono perderla.

Come dargli torto. Ophélie Mortier, responsibile della strategia investimenti di Dpam

sottolinea in una sua analisi che «il 2020 è stato un anno incredibilmente positivo per gli investimenti sostenibili, sia in termini di attivi in gestione sia di progresso regolamentare a livello globale. Secondo Morningstar, gli attivi dei fondi sostenibili hanno raggiunto il livello record di 1,25 trilioni di dollari nei primi tre trimestri del 2020; di cui 1 trilione di dollari in Europa. Inoltre, diverse ricerche hanno dimostrato la migliore resilienza dei fattori Esg durante quest’anno così volatile».

Prospettive 2021 e rischi Esg

L’Europa è avanti agli Usa per sensibilità sui temi green e stavolta non ha intenzione di mollare la posizione. Anche nel 2021. E a proposito di quest’anno, il guru Esg di Dpam sottolinea che «il futuro è promettente per l’Esg e le opportunità non tarderanno a presentarsi. Tuttavia, i rischi non dovranno essere sottovalutati e un’attenta analisi di entrambi gli aspetti dovrà essere la norma». Sì perché anche quelli Esg sono investimenti e come tali da valutare con attenzione.



«Le valutazioni di mercato particolarmente alte – aggiunge Mortier a tal proposito – e quindi la possibilità di vedere performance più fiacche sono altri aspetti da considerare. Il rischio di eventuali performance inferiori alle attese di crescita per il segmento potrebbe far perdere tutto l’appeal di questa classe di attivi, che ha beneficiato di un periodo estremamente positivo dato il numero sempre crescente di emittenti e il costante aumento d’interesse per gli investimenti green. In questo contesto, è quindi essenziale un’attenta selezione, e costante rivalutazione, degli attivi in portafoglio». Ci sarà dunque l’effetto Biden sugli investimenti Esg ma bisogna sempre fare attenzione alle fregature.