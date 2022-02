Biden e Scholz: uniti su dure sanzioni se la Russia aggredisce Kiev

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sfoggio di unità sulla crisi Ucraina, tra Joe Biden e Olaf Scholz. E anche, per il Presidente americano, l’occasione di incalzare il neo-Cancelliere tedesco al suo primo vertice bilaterale transatlantico al fine di mettere a fuoco e ottenere un rafforzamento dell’arsenale collettivo delle sanzioni in mano agli alleati occidentali, compreso il blocco del gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania, in caso di aggressione contro Kiev decisa dal Cremlino.

Biden: “Germania alleato del tutto affidabile”

«È stato un incontro molto produttivo, abbiamo valori condivisi”, ha affermato Biden nella conferenza stampa congiunta al termine del summit, dopo aver già accolto il Cancelliere affermando che Usa e Germania sono “in sintonia” sulla crisi con Mosca. “Se la Russia invade siamo pronti assieme”, ha aggiunto. “E tutta la Nato è pronta”. Prese di posizione che hanno voluto esorcizzare lo spettro di differenze e screzi nell’eventuale risposta a Mosca a base di pesanti sanzioni, un ammissione resa urgente dalle denunce du Washington che il Cremlino ha ormai mobilitato il 70% delle forze necessarie a una invasione. “La Germania è un alleato incredibilmente affidabile”, ha sottolineato Biden e ha ricordato tra l’altro gli ingenti aiuti inviati da Berlino a Kiev. “Esiste piena fiducia”. Se la Russia invade, ha poi detto affrontando una delle questioni finora più delicate per la Germania, “non ci sarà più un Nord Stream 2”. Ancora: “Con un invasione russa, Nord Stream 2 semplicemente non ci sarà, prometto che saremo in grado” di fermarlo. Ha inoltre indicato che Usa e Germania sostengono un “robusto piano di sanzioni”.

Scholz: “Parlare con una sola voce”

Scholz ha da parte sua fatto fronte comune con Biden. Ha dichiarato che “è importante per gli alleati essere uniti, parlare con una sola voce”. E ha promesso che “ci sarà un alto prezzo per la Russia” se invaderà. “Siamo d’accordo su severe e rapide sanzioni”, ha aggiunto Scholz, “abbiamo preparato una reazione” che sarà “unanime”. E poi: “Siamo fianco a fianco”, il rapporto con Washington è “indistruttibile”. Rispondendo ad una domanda specifica su Nord Stream 2 il Cancelliere si è limitato a ribadire che la Germania, gli Usa e gli alleati sono “uniti”, evitando di menzionare direttamente il gasdotto.

Una visita delicata

La visita di Scholz alla Casa Bianca è nata per mostrare che tra gli alleati transatlantici non ci sono eccessive incomprensioni quando si tratta di affrontare il Cremlino. Ancor prima dell’incontro, collaboratori di Biden avevano promosso il vertice bilaterale come ”occasione per affermare i profondi e duraturi legami tra Stati Uniti e Germania, uno degli alleati più stretti e forti”. Avevano sottolineato la comune “preoccupazione per la mobilitazione militare russa ai confini con l’Ucraina” e l’impegno “sia a favore degli sforzi diplomatici in corso per incoraggiare la Russia a una de-escalation delle tensioni sia agli sforzi di assicurare una deterrenza a ulteriori aggressioni russe”.

“Un robusto pacchetto di sanzioni”

Cuore del summit, per la Casa Bianca, sono stati i preparativi per “un robusto pacchetto di sanzioni che imponga severi costi se la Russia invadesse ulteriormente l’Ucraina”. Da parte sua Scholz si è presentato al faccia a faccia dopo aver concesso una intervista al quotidiano Washington Post nella quale aveva anticipato che un’invasione russa vedrà una risposta “unita e decisiva” degli alleati. Scholz aveva anche sottolineato il cruciale ruolo della Germania nella Nato e nel sostegno economico a Kiev.