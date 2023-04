Biden: «Il mio piano è ricandidarmi nel 2024, deciderò a breve»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Joe Biden annuncerà la sua decisione se ricandidarsi o meno alle presidenziali del 2024 «relativamente presto». Lo ha detto il presidente americano ai giornalisti al seguito a Dublino.



Biden ha ribadito: «Il mio piano è di ricandidarmi». Parlando con i giornalisti al seguito a Dublino, il presidente americano ha sottolineato che la missione in Irlanda e in Irlanda del Nord «ha rafforzato il mio ottimismo su ciò che si può fare».

L’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato invece che non correrà alle prossime presidenziali Usa, mettendo fine alle speculazioni secondo le quali avrebbe sfidato il suo ex capo Donald Trump. «Questo non è il mio momento», ha detto Pompeo in un’intervista a Fox News.