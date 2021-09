Iss: per i vaccinati -77% diagnosi e -93% ospedalizzazioni

11:58 Iss: per i vaccinati calo del 77% delle diagnosi e del 93% delle ospedalizzazioni

«È vero che chi è vaccinato si contagia o muore come chi non lo è? No. Le popolazioni di riferimento sono molto diverse e il rischio cala molto nei vaccinati». Lo ribadisce con forza l’Istituto superiore della sanità, evidenziando i dati dell’ultimo report esteso sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia, aggiornato all’8 settembre. «La maggior parte dei casi notificati negli ultimi 30 giorni» nel nostro Paese, si legge, “sono stati diagnosticati in persone non vaccinate. Si osserva una forte riduzione del rischio di infezione da virus Sars-CoV-2 nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate: 77% per la diagnosi, 93% per l’ospedalizzazione, 96% per i ricoveri in terapia intensiva e per i decessi».