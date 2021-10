Biden intensifica il traffico merci contro carenza di forniture e inflazione

Ascolta la versione audio di questo articolo

Quello che si è visto nel porto di Los Angeles il 19 settembre scorso - porto attraverso cui entrano il 40% dei beni negli Stati Uniti - con i container fermi in cerca di uno sbocco, ha contribuito a far prendere la decisione. Contro i rallentamenti e le strozzature della catena di approvviggiomento che stanno rallentando la ripresa economica globale, negli Stati Uniti l’amministrazione Biden corre ai ripari. E tre colossi come Walmart, UPS e FedEx si impegnano ad allungare l’orario di lavoro, sette giorni su sette, per eliminare gli squilibri tra la domanda (in espansione) e l’offerta (in ritardo).



Secondo quanto riferisce il Financial Times, che cita un alto funzionario della Casa Bianca, le tre aziende annunceranno oggi questa iniziativa mentre il presidente Usa Joe Biden ha previsto un summit con i leader aziendali, i dirigenti dei porti e dei trasporti e i funzionari sindacali per discutere lo stato di tensione delle catene di approvvigionamento globale e intensificare il traffico merci.

Biden esorta i privati



“La catena di approvvigionamento è essenzialmente nelle mani del settore privato, quindi abbiamo bisogno che il settore privato si faccia avanti per aiutare a risolvere questi problemi”, ha detto a Ft un alto funzionario dell’amministrazione Biden. “UPS e FedEx da soli hanno spedito il 40% dei pacchetti americani per volume nel 2020.Facendo questi passi stanno dicendo al resto della catena di approvvigionamento: ’Dovete muovervi anche voi. Facciamo un passo avanti”, ha aggiunto il funzionario, citando gli impegni presi da Target, Home Depot e Samsung per spostare più container fuori dai porti.

L’amministrazione Biden ha anche spinto le compagnie di trasporto ferroviario, i gruppi di autotrasportatori e i porti ad aumentare la loro capacità per soddisfare la crescente domanda. Ad esempio il porto di Long Beach in California ha fatto dei passi per operare su un orario di 24 ore su 24, 7 giorni su 7 circa tre settimane fa, e anche il porto di Los Angeles ha deciso di fare altrettanto. La mossa della Casa Bianca di spingere in modo più aggressivo alcuni settori ad aumentare le ore e la capacità viene in mezzo alla crescente preoccupazione che la ripresa economica sarà ostacolata da un lungo periodo di strozzature nella catena di approvvigionamento che potrebbe anche contribuire all’aumento delle pressioni inflazionistiche.